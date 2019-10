Focus op fotografie: Reisfotografie

In de reeks Focus op fotografie is bij uitgeverij Van Duuren Media een tweede, herziene editie verschenen van het boek Reisfotografie (ISBN 9789463561334). In dit boek behandelen Marcel Scholing en Pieter Dhaeze alle aspecten van de wondere wereld van reisfotografie.

Reisfotografie wordt in één adem genoemd met de andere bekende thema’s van de fotografie, maar omvat eigenlijk het hele fotografische spectrum van onderwerpen. Als u op reis gaat, komt u namelijk alle onderwerpen tegen die een fotograaf voor zijn lens kan krijgen: landschap, architectuur, natuur, macro, portret, product, actie, onderwater, nachtscènes enzovoort. Men moet dan ook van alle markten thuis zijn, niet alleen met de ervaring en kennis die men dagelijkse in de fotografie gebruikt. Men wordt mogelijk in extreme situaties geconfronteerd met exotische mensen, dieren en planten. Dat maakt het soms allemaal nog een stukje moeilijker, maar tegelijk uitdagender en de bevrediging van een geslaagde opname is daarmee des te groter. De auteurs van dit 248 pagina’s tellende boek willen de lezer in zes hoofdstukken zodanig inspireren dat men niet kunt wachten op pad te gaan om zijn of haar kijk op de wereld vast te leggen. In het eerste hoofdstuk Voorbereiding en verblijf komen zaken aan bod als kleding, voeding, hygiëne, vervoer, bagage, reisdocumenten, inentingen en verzekering. In het tweede hoofdstuk Gereedschap staan de camera, lenzen en accessoires centraal. Het derde hoofdstuk Onderwerpen en instellingen gaat over het maken van buiten- en binnen foto’s. Het vierde hoofdstuk Compositietips staat vol met praktische tips. Aan bod komen zaken als vlakverdeling, de kunst van het weglaten, het beslissende moment, kikker- en vogelperspectief, creëren van diepte, de menselijke maat, kijkrichting, lichtval, tegenlicht en silhouetten, reflecties, structuren, patronen, symmetrie en lijnen, lange sluitertijd, bewuste beweging van camera of lens, en gebruik van kleuren. Het bewerken van beelden komt aan bod in het vijfde hoofdstuk Weer thuis en in het afsluitende hoofdstuk Cases passeert een groot aantal voorbeelden van reisfoto’s en –reportages de revue. Het boek kost € 29,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!