Nieuw van Canon is de IVY REC, een ultracompacte en gebruiksvriendelijke outdoorcamera om de sfeer van de leukste buitenactiviteiten vast te leggen. Dit cameramodel kan gemakkelijk aan een riem of tas worden bevestigd of in je jaszak worden gestoken. De robuuste Canon IVY REC is bovendien waterdicht en schokbestendig, zodat je waar je ook bent de speciale momenten van het leven vast kunt leggen.

De Canon IVY REC weegt slechts 90 gram en heeft een 13-megapixel beeldsensor waarmee avonturiers foto’s en Full HD-videobeelden van hoge kwaliteit kunnen vastleggen op een microSD-kaart. Deze lichtgewicht en ultracompacte camera is gedurende 30 minuten waterdicht tot een diepte van maximaal 2 meter en kan schokken bij een valhoogte van 2 meter weerstaan. Hierdoor kan hij de meest uitdagende elementen en omgevingen overleven. Bovendien is er geen scherm dat kan beschadigen, want de clip kan tevens als zoeker worden gebruikt en is te bevestigen aan een riem, tas of koord voor snelle toegankelijkheid. Dit maakt het de perfecte camera voor ‘adrenalinejunkies’.

Mini Cam-app

Van skiën, skateboarden, watersporten of mountainbiken, deze robuuste camera is ontworpen om extreme sporten of meer ontspannende buitenactiviteiten met gemak vast te leggen. Dankzij de WiFi- en Bluetooth-connectiviteit kunnen ervaren social media-gebruikers hun foto’s en videoclips met behulp van de gratis Canon Mini Cam-app direct delen met compatibele iOS- en Android-apparaten. De app biedt bovendien grappige mogelijkheden voor beeldbewerking en Remote Live View-functionaliteit, zodat gebruikers hun foto’s of video’s wireless kunnen bekijken vanuit het perspectief van de camera.

4 Kleuren

De Canon IVY REC is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren: Dragon Fruit Pink, Avocado Green, Stone Grey en Riptide Blue. Het is de perfecte accessoire voor iedereen die spontane momenten wil vastleggen en delen met de wereld, zonder het risico van beschadiging van een smartphone. De Canon IVY REC is een aanvulling op de populaire Canon Zoemini-serie en maakt deel uit van een innovatieve productlijn die speciaal is ontworpen voor een jonge generatie die altijd online is. Door de nadruk te leggen op plezier, gebruiksgemak en betaalbaarheid, biedt Canon producten van wereldklasse die content creators in staat stellen om hun creativiteit de vrije loop te laten en om hun ervaringen eenvoudig te delen.

De Canon IVY REC is vanaf november verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 129,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.