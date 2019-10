Adobe heeft dit najaar traditiegetrouw weer een nieuwe versie van Photoshop Elements uitgebracht. Photoshop Elements 2020 kent net als de voorgaande versies twee gescheiden programmaonderdelen, namelijk de Organizer waarin je de foto’s bekijkt, sorteert, filtert of terugvindt, en de Foto-editor waarin je beelden kunt bewerken. Nieuw in Elements 2020 is de mogelijkheid om oude zwart-witfoto’s automatisch in te kleuren, het met één klik selecteren van een onderwerp, de Ondersteuning voor HEIF en HEVC in Windows en Automatische creaties voor foto’s.

Adobe Photoshop Elements 2020 is beschikbaar voor Windows- (vanaf versie 8.1) en Macintosh- (Mac OS X v10.13 tot en met v10.15) computers. Versie 2020 is in tegenstelling tot Photoshop en Lightroom nog altijd gewoon in de winkel en verpakt in een doos te koop. Dat wil zeggen dat u er geen Adobe Creative Cloud abonnement voor hoeft af te sluiten. Wie Adobe Photoshop Elements 2020 koopt heeft dat product voor het leven, en dat vinden veel mensen toch een prettige gedachte. Voor wie al een oudere versie van Elements heeft is de vraag natuurlijk: wat is er nieuw en wat is er verbeterd? Wanneer u Elements 2020 opstart, ziet u eerst een openingsscherm waarin u een keuze kunt maken voor de Foto-editor of de Organizer. Een derde optie, genaamd Video-editor, zal alleen functioneren als u de bundel met het videobewerkingsprogramma Premiere 2020 hebt gekocht. Wat overigens een aanrader is. Verder ziet u in dit openingsscherm diverse vensters die u uitnodigen om specifieke programmaonderdelen uit te proberen. Vensters met de aanduiding Nieuwe Functies brengen u naar een webpagina waarin de werking van een specifieke nieuwe functie uit de doeken wordt gedaan. Dit is vooral voor overstappers van de vorige editie een prima manier om de nieuwe functies te verkennen.

Organizer

De Organizer is het onderdeel waarmee je jouw foto’s kunt bekijken en beheren. Meestal start je Elements in deze weergave. Het kan zijn dat je eerst nog helemaal geen miniaturen van jouw beelden ziet. Kies dan linksboven Importeren en geef aan vanuit welke mappen je foto’s naar de Elements catalogus wilt importeren. Alle mappen die je hebt geïmporteerd zijn in de weergave Mappen terug te vinden. Een andere weergave, genaamd Albums, is ideaal wanneer je foto’s in zelf gekozen groepen wilt catalogiseren. Voor beide weergaven geldt dat een verwijderde opname niet van de harde schijf wordt gewist (tenzij je daar expliciet voor kiest). Dat is wel zo veilig. De Organizer kent vier tabbladen, namelijk de normale weergave Media en daarnaast Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen. Om beelden snel terug te kunnen vinden zijn ze te markeren met een waardering in de vorm van sterren, een bijschrift of tags. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een persoon (bijvoorbeeld Jan), een gebeurtenis (bijvoorbeeld Verjaardag), een plaats (bijvoorbeeld Parijs) of een trefwoord (bijvoorbeeld Natuur). Klik rechtsonder op Tags/Info om de tags te zien of om deze toe te voegen. Klik voor dit laatste achter Trefwoorden, Personentags, Plaatsentags of gebeurtenissentags op het groene Plusteken en doorloop de stappen om een nieuwe tag aan te maken. Om de sterrenwaardering en de datum te zien kies je voor Ctrl+D of Weergave >> Details. Met de muisaanwijzer kunt je nu vrij vlot de beelden in de map van een sterrenwaardering voorzien. Dit alles maakt Elements 2020 tot een prettig fotobeheerprogramma, want dankzij de sterrenwaardering, bijschriften en tags kan men later beelden razendsnel terugvinden en dat is naarmate de fotocollectie groeit erg handig.

Automatisch collectie

Bijzonder handig is de functie Automatisch ordenen. Die kun je activeren door rechtsboven een vinkje te plaatsen bij Automatische collectie. Onoverzichtelijke mappen die overal verspreid staan op de computer zijn hiermee verleden tijd, want men krijgt nu een visueel overzicht van de foto’s, automatisch gesorteerd op datum, onderwerp, personen en locaties. Daarnaast suggereert Photoshop Elements standaard automatisch zogenaamde slimme tags voor alle geïmporteerde foto’s, zodat men kan zoeken op basis van specifieke onderwerpen als zonsondergangen, verjaardagen, honden, katten en nog veel meer. De Elements Organizer kan tal van slimme tags automatisch genereren, zoals Auto, Boot, Café, Dieren, Eten, Familie, Gezicht, Glimlach, Hond, Huisdier, Instrument, Jongen, Kind, Kinderen, Landschap, Meisje, Natuur, Oceaan, Puppy, Reizen, Strand, Thuis, Vrienden, Wijn en Zomer. Zoeken op basis van deze Slimme tags kan via de optie Zoeken in het hoofdvenster. Men klikt daartoe op Zoeken en vult in de zoekbalk bovenaan het venster de gewenste tag in en drukt op Enter. En voilà, alleen de beelden die voldoen aan deze tag worden nu getoond. Erg handig! Dat geldt ook voor de weergave Personen. Elements 2020 is ook prima in staat om gezichten van personen te herkennen. Dat kan al tijdens het importeren gebeuren. En via de weergave Plaatsen kan men locaties toewijzen aan opnamen die nog geen GPS-informatie bevatten. Beelden waarvan de locatie wel bekend is, zijn via een kaartweergave terug te vinden en te bekijken. In de weergave Gebeurtenissen maakt u gebruik van een kalenderweergave om beelden die in een bepaalde tijd gemaakt zijn terug te vinden. Je kunt eerst het jaar kiezen en daarna een maand uit de kalender. Alle beelden die in dat jaar en die maand gemaakt zijn verschijnen dan vanzelf in beeld. De beelden worden daarnaast op datum gegroepeerd zodat het gemakkelijk is er een gebeurtenis aan te koppelen (bijvoorbeeld een verjaardag).

Foto-Editor

De Foto-Editor is verdeeld in drie bewerkingsmodi: Snel, Met instructies en Expert. De eerste modus toont alleen de meest eenvoudige gereedschappen en veelgebruikte aanpassingen. Via de knop Aanpassingen rechtsonder kan men een geopend beeld bewerken. De eerste optie Slim repareren doet een en ander volledig automatisch. Mocht dat niet naar wens zijn, dan kan men met de eronder getoonde opties Belichting, Licht, Kleur, Balans en Verscherpen een en ander verder handmatig aanpassen. Via de knop Effecten opent men 11 groepen met effecten en via Structuren heeft men toegang tot diverse structuureffecten. Tot slot kan men via Kaders het bewerkte beeld van een omlijsting voorzien. De modus Snel is dankzij de grote knoppen ook aanraakvriendelijk en dus met een vinger op een aanraakgevoelig beeldscherm te bedienen. Al met al is het een prima modus voor het snel corrigeren en opleuken van beelden. Ideaal voor beginners! De modus Met instructies toont, verdeeld in groepen genaamd Basisbeginselen, Kleur, Zwart-wit, Grappige bewerkingen, Speciale bewerkingen en Photomerge, maar liefst 55 bewerkingen en effecten die iedereen nu gemakkelijk kan toepassen. Nieuw zijn hier de bewerkingen Objecten verwijderen en Pantroonpenseel. Alle bewerkingen en effecten gaan gepaard met duidelijke, stapsgewijze instructies in een kolom rechts van het te bewerken beeld. Na het doorlopen van alle stappen – het is overigens ook mogelijk om een of meer stappen tijdens het bewerkingsproces over te slaan – wordt gevraagd of men het gecorrigeerde beeld wil opslaan of dat men verder wil gaan in een van de andere bewerkingsmodi. Ook kan men het gecorrigeerde beeld hier direct delen via Flickr of Twitter. Via de knop Klaar kan men het bewerkingsproces beëindigen.

Expert

De modus Expert lijkt op een wat uitgeklede versie van Photoshop. Links zien we bijna dezelfde gereedschappen en ook de menustructuur oogt bijna hetzelfde. Desondanks heeft ook deze modus via de menu-optie Verbeteren een groot aantal gereedschappen waarmee beelden automatisch zijn te verbeteren. Zoals de optie Automatisch nevel verwijderen waarmee mistige, contrastloze foto’s pittiger gemaakt kunnen worden. Deze optie werkt het beste bij landschapsfoto’s. Voor de experts is in dit menu ook een optie Nevel verwijderen aanwezig. In dat geval verschijnt er een dialoogvenster waarin de kracht van het effect door de gebruiker handmatig kan worden ingesteld. Een optie Scherpte aanpassen om onscherpe foto’s te verbeteren werkt op dezelfde manier. De optie Schokreductie is bedoeld voor foto’s die bij weinig licht gemaakt zijn. Denk aan selfies met de mobiele telefoon. Open een beeld dat onscherp oogt en kies Verbeteren >> Automatische schokreductie. Wilt u meer controle over het eindresultaat, gebruik dan Verbeteren >> Schokreductie. In het dialoogvenster dat verschijnt, kunt u een deel van het beeld kiezen en de gevoeligheid van de scherpteverbetering instellen voordat u het effect toepast. Via de optie Rode ogen automatisch corrigeren kan men de bekende rode flitsogen automatisch aanpakken. Nieuw is hier de optie Foto inkleuren.

Foto inkleuren

Een opmerkelijke nieuwe functie is de mogelijkheid om oude zwart-witfoto’s automatisch in te kleuren. Het gebruik van deze functie is dankzij de Adobe Seisei AI-technologie kinderlijk eenvoudig: open een zwart-witfoto in Elements 2020, kies Verbeteren > Foto inkleuren, en er worden vervolgens vier kleuropties weergegeven in het deelvenster aan de rechterkant. Kies de versie die volgens jou het beste werkt. Wil je daarna een specifiek deel aanpassen of een kleur wijzigen, dan gebruik je de schakelknop in het rechterdeelvenster om de optie Handmatig te selecteren. Gebruik daarna in het rechterdeelvenster de tool Snelle selectie of de tool Toverstaf om de gebieden te selecteren waarvan je de kleur wilt wijzigen. Klik op de tool Druppel en voeg de druppel toe aan de selectie om het gebied te markeren dat je opnieuw wilt inkleuren. Je kunt meerdere druppels toevoegen op basis van jouw wensen. Voor elke druppel wordt een set aangepaste kleuren weergegeven in het Kleurenpalet. Selecteer een druppel (de geselecteerde druppels worden weergegeven met een blauwe omtrek) en klik op de gewenste kleur in het Kleurenpalet. Je kunt ook de verticale schuifregelaar in het deelvenster Alle toepasbare kleuren gebruiken of het pictogram gebruiken om een gewenste kleur te selecteren. De laatst gebruikte kleur wordt naast de stalen Kleurenpalet weergegeven. Je kunt deze gebruiken om de eerder gebruikte kleur te selecteren. Schakel de schakelknop Druppels weergeven uit om het resultaat zonder druppels weer te geven. je kunt de originele en bewerkte foto ook weergeven met de schakelknop Voor/Na. Wanneer je tevreden bent met het resultaat, klik je op OK. Al met al een bijzonder krachtige én leuke nieuwe functie.

Filters

Filters zijn een fantastische manier om een nieuw effect uit te proberen en je creativiteit te tonen, en het is nu zelfs nog eenvoudiger om het beste filter voor je foto te kiezen en de details te verfijnen. Via Filter > Filtergalerie biedt Elements 2020 toegang tot zes categorieën filters, genaamd Artistiek, Penseelstreek, Schets, Stileren, Structuur en Vervormen. Op deze manier heeft men toegang tot ruim 40 filters waarmee men met één druk op de knop een beeld een geheel ander karakter geeft of zelfs omtovert in een pentekening of schilderij. Het toegepaste filter is via schuifbalken eventueel nog handmatig verder naar wens aan te passen. Via de optie Nieuwe effectlaag kan men ook vrij eenvoudig filterbewerkingen op elkaar stapelen. Via Verwijderen kan men een effectlaag eventueel weer uit de lijst verwijderen. Door op OK te klikken wordt het filter of de filters op het beeld toegepast en keert men terug naar de Expert modus. Via de optie Cameravervorming corrigeren kan men onder ander een kussen- en tonvormige vertekening, vignetering en het perspectief corrigeren. Elements 2020 ondersteunt ook tal van Photoshop compatibele plug-ins. Echter, de uitstekende Google Nik Collection konden wij in Elements 2020 niet aan de praat krijgen, jammer!

Conclusie

Hoewel de Expert modus van de Elements Editor veel weg heeft van groter broer Photoshop en het programma inclusief de Adobe Camera RAW editor wordt geleverd, mikt Adobe met Photoshop Elements 2020 toch vooral op de minder ervaren beeldbewerker. En die wordt nog meer dan voorheen op zijn of haar wenken bediend met tal van geautomatiseerde functies en effecten. Met name de nieuwe functie Foto inkleuren beviel ons goed. Adobe Photoshop Elements 2020 kost € 99,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Voor gebruikers van oudere versies zijn upgrades tegen een gereduceerde prijs beschikbaar. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.adobe.nl.