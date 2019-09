Sony A6100 en A6600 systeemcamera’s

Sony heeft met de A6600 en A6100 twee nieuwe systeemcamera’s toegevoegd aan het Alpha APS-C-assortiment. Deze compacte en lichtgewicht camera’s zijn uitgerust met diverse geavanceerde technologieën van Sony.

De Sony A6600 is geschikt voor allerlei soorten content, variërend van professionele fotografie en het maken van dagelijkse vlogs. De A6100 is gericht op gebruikers die beeldmateriaal naar een hoger niveau willen tillen en met verwisselbare lenzen aan de slag willen gaan. Met als resultaat foto’s en video’s van hoge kwaliteit ongeacht de situatie. De A6600 en A6100 zijn uitgerust met een 24,2-megapixel Exmor CMOS-beeldsensor, de nieuwste BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor en een front-end LSI. Deze basis zorgt voor algehele verbeteringen in beeldkwaliteit en prestaties bij alle aspecten van foto- en videografie. De A6600 en A6100 bieden een snelle autofocustijd van 0,02 seconden. De camera’s hebben 425 contrast-AF-punten en contractdetectie AF die 84% van het beeld dekken.

Real-time tracking

Een bijzondere innovatie in zowel de A6600 als A6100 is Real-time Tracking van Sony. De camera maakt in deze modus gebruik van een nieuw algoritme dat eveneens gebaseerd is op kunstmatige intelligentie (AI) objectherkenning. De camera verwerkt kleur, objectafstand (diepte), patronen (helderheid) als ruimtelijke informatie. Dit zorgt ervoor dat objecten nauwkeurig kunnen worden vastgelegd. Tevens zijn deze modellen uitgerust met Realtime Eye autofocus. De camera herkent dankzij AI automatisch de gezicht- en oogpositie van dieren en mensen. Het oog wordt real-time gemonitord met een hoge tracking-precisie. Het resultaat is verbeterde nauwkeurigheid, snelheid en volgprestaties van Eye-autofocus.

A6600

De A6600 heeft een ISO-bereik van 100-32000 (uitbreidbaar tot ISO 50–102400 voor stilstaande beelden). De camera is vrijwel geruisloos en produceert foto’s van extreem hoge kwaliteit, zelfs bij weinig licht. Voor meer beeldkwaliteit is het beeldverwerkingsalgoritmen van de full-frame camera’s van Sony geïntegreerd. Dit biedt uitstekende ruisonderdrukking zonder beperkingen in resolutie en met behoud van textuurweergave. Dit draagt bij aan een mooie weergave van objecttexturen en schaduwdetails. De A6600 is verder voorzien van diverse technologieën van de full-frame camera’s van Sony, zoals optische beeldstabilisatie over vijf assen, een Sony Z batterij met een lange(re) batterijlevensduur, een sterke magnesium legering die stof- en vochtbestendig is, Real-time Eye-autofocus voor het maken van video’s en een geïntegreerde hoofdtelefoonaansluiting voor het terugluisteren van de opnamen in hoge kwaliteit.

4K-opnamen

De A6600 is zeer geschikt als videocamera en biedt 4K-video-opnamen (3840×2160 pixels). De camera gebruikt uitlezing van elke pixel (4K zonder pixelbinning met 2.4x oversampling) zodat 4K-beeldmateriaal met veel details en diepte geproduceerd wordt (ook beschikbaar voor de α6100). Tevens is het HLG-beeldprofiel (Hybrid Log-Gamma) geïntegreerd. De A6600 ondersteunt een rechtstreekse HDR-workflow, waardoor HDR (HLG)-compatibele tv’s levensechte 4K HDR-beelden kunnen afspelen. Verder zijn zowel S-Log2 en S-Log3 beschikbaar voor meer kleurgradatie. Ook kan de camera Full HD op 120 bps met maximaal 100 Mbps opnemen, waardoor het beeldmateriaal kan worden bewerkt in 4x of 5x slow-motion videobestanden in Full HD-resolutie met AF-tracking.

De nieuwe Sony A6600 is vanaf half oktober 2019 beschikbaar voor een adviesprijs van € 1.600,-. De Sony A6100 zal eveneens vanaf half oktober beschikbaar zijn en gaat € 900,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.