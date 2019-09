Met de nieuwe Philips Hue Smart plug maak je volgens de fabrikant bestaande ‘gewone’ verlichting slim: steek de Philips Hue slimme stekker in het stopcontact en sluit vervolgens je bestaande verlichting er op aan. Daarna kun je de verlichting draadloos aan of uit zetten via bluetooth, een Philips Hue afstandsbediening of met de Philips Hue app. Wij namen de proef op de som.

De Philips Hue slimme stekker wordt geleverd in een kartonnen doos met een summiere handleiding. De slimme stekker is 8,1×4,9×4,9cm groot en heeft aan de bovenkant een – nauwelijks zichtbare – aan/uit-schakelaar. De stekker is voorzien van randaarde (type F) en geschikt voor gebruik in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Finland, Portugal, Spanje, Turkije en Oost-Europa. Belgische gebruikers moeten een exemplaar voorzien van een aardpen (type E) aanschaffen. Type E-contactdozen onderscheiden zich door hun vooruitstekende aardpen. Het stekker type E wordt alleen gebruikt in België, Frankrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië, Tunesië en Marokko. De werking is van beide modellen verder gelijk. Op de stekker zit een waarschuwingssticker dat de stekker maximaal 2300 Watt aan kan. We steken de slimme stekker in het stopcontact en sluiten er een bestaande lamp op aan. Een klein groen LED-lampje aan de voorzijde geeft aan dat de stekker klaar is voor gebruik. Nu kan men de ‘gewone’ lamp op verschillende manieren draadloos schakelen, namelijk via de Philips Hue Bluetooth app, de Philips Hue app in combinatie met de Philips Hue bridge of via een Philips Hue afstandsbediening.

Bedienen

Om de slimme stekker via bluetooth te bedienen, dient men de Philips Hue Bluetooth app te downloaden. In deze app kiest men voor Lamp toevoegen en de app gaat niet alleen op zoek naar Hue lampen met bluetooth-ondersteuning, maar ook naar slimme stekkers. Zodra er een slimme stekker is gewonden, krijgt men daar melding van in de vorm van de naam Hue Smart plug 1. Men kan deze naam nu eventueel veranderen in een duidelijke benaming, bijvoorbeeld Staande lamp. Klik daarna op Klaar en de slimme stekker is nu toegevoegd aan de lijst met lampen in de Hue Bluetooth app. Via de schakelaar achter de naam van de stekker kan men de zojuist aangesloten lamp nu aan- en uitzetten. Dimmen is niet mogelijk. Via de knop Scenes is het wel mogelijk om de slimme stekker te koppelen aan de overige slimme lampen in dezelfde kamer, zodat men ze tegelijkertijd kan aan- of uitzetten. Het is ook mogelijk om de stekker samen met andere (maximaal 10) Hue lampen te koppelen aan een Hue dimmer om ze tegelijk te kunnen schakelen. Ook dan kan de lamp aangesloten op de Hue stekker echter niet worden gedimd. Extra functies zijn alleen beschikbaar als je de slimmer stekker via de Philips Hue app koppelt met de Philips Hue bridge. Dan kan men in de app via Routines > Andere routines een tijdschakeling aanmaken om de lamp op gezette tijden aan en uit te laten gaan.

Conclusie

De Philips Hue Smart plug is een nuttige uitbreiding van het Philips Hue systeem. De fabrikant positioneert de slimme stekker expliciet als een handige manier om ‘gewone’ lampen draadloos te kunnen bedienen. Dat werkt op zich prima, maar het ontbreken van een dimfunctie komt niet bepaald ‘slim’ over. Nee, de Philips Hue Smart plug is wat ons betreft vooral handig om ‘domme’ apparaten, zoals een ventilator, via de Hue app draadloos te kunnen bedienen. Houd daarbij wel de maximale capaciteit van 2300 Watt van de slimme stekker in de gaten! De Philips Hue Smart plug kost € 34,99 en is onder andere te koop bij Bol.com.

Kijk voor meer informatie op www.meethue.com.