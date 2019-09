Ontdek Lightroom Classic

Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuwe editie verschenen van het boek Ontdek Lightroom ClassicOntdek Lightroom Classic (ISBN 9789463561303) In deze tweede, herziene editie behandelen auteurs Pieter Dhaeze en Hans Frederiks alle aspecten van het werken met Lightroom Classic. In Lightroom Classic zijn de innovatieve functies van de eerdere versies verder uitgekristalliseerd en aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Genoeg stof dus voor een praktisch boek.

In het 256 pagina’s tellende, rijk geïllustreerde boek komen in 16 hoofdstukken de volgende onderwerpen aan bod: de versiehistorie van Lightroom, de structuur van Lightroom, een eerste kennismaking, foto’s importeren, werken met de Bibliotheek, de module Ontwikkelen, dialoogvenster Bestanden exporteren, de module Kaart, een boek maken, de module Presentatie, de module Afdrukken, foto’s presenteren op het web, werken met video’s, uitbreidingen en plug-ins, werken met profielen, en nieuw in Lightroom versies 6/CC en Classic. Tot slot is er ook nog aandacht voor tips en trucs op internet en de sneltoetsen. Het is een prima boek voor zowel beginnende als gevorderde gebruikers van Adobe Photoshop Lightroom 6/CC en Classic. Het boek kost € 25,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.