Canon lanceert 4 nieuwe Pixma-printers

Canon heeft vier nieuwe, compacte Pixma printers gelanceerd die speciaal zijn ontworpen voor de moderne, connected thuisomgeving. Elk van deze nieuwe printers biedt gezinnen en studenten uitgebreide mogelijkheden om hun creativiteit verder te ontwikkelen – van het printen en personaliseren van foto’s tot het verkennen van een wereld vol fascinerende ontwerpen en knutselcreaties.

Met de Canon Print-app zijn de Canon Pixma TS8350, TS6350, TS5350 en TS3350 binnen enkele minuten in te stellen en maken ze rechtstreeks verbinding met een smartphone of tablet. Een reeks aan creatieve Canon-apps stelt je in staat om beeldmateriaal met één druk op de knop te printen en aan te passen, of het nu gaat om het toevoegen van een persoonlijk accent aan je favoriete foto’s via de Easy-PhotoPrint Editor of het ontwerpen van modieuze nagelstickers (enkel mogelijk met de Canon PIXMA TS8350) voor een avondje stappen met vrienden. Tieners, studenten en enthousiaste knutselaars hebben daarnaast keuze uit een breed scala aan creatieve printmedia, waaronder strijktransfers voor textiel, magnetisch en herplakbaar printmateriaal en 3,5×3,5 inch of 5×5 inch vierkant fotopapier. Een bezoek aan de Canon Creative Park-website stimuleert de inspiratie en creativiteit met duizenden aantrekkelijke papieren knutselsets om thuis te downloaden, te printen en vervolgens te maken. Tot slot zorgen Canon’s FINE-technologie en de ChromaLife100-inkten voor duurzame foto’s die tot wel 100 jaar mooi blijven.

Pixma TS8350

Het topmodel onder deze vier printers is de geavanceerde en multifunctionele Canon Pixma TS8350. Deze printer is de perfecte keuze voor enthousiaste fotografen en creatieve gezinnen. De Pixma TS8350 maakt moeiteloos verbinding met Canon’s creatieve apps en dankzij de FINE-technologie en de 6 afzonderlijke inkten levert deze printer afbeeldingen van fotolabkwaliteit. De Canon Pixma TS8350 is verkrijgbaar in rood, zwart en wit, is uitgerust met een groot, intuïtief 10,8 cm (4,3 inch) touchscreen, SD-kaartsleuf om foto’s rechtstreeks te printen en heeft een multifunctionele papierlade voor printen op CD- en nagelstickers. Deze printer verwerkt een breed scala aan printmedia en zorgt zo voor een ongeëvenaarde creatieve printbeleving.

Pixma TS6350

De Canon Pixma TS6350 is een geavanceerd, asymmetrisch ontworpen 3-in-1-apparaat met een tweevoudige papierinvoer, automatische uitvoerlade en een intuïtief 3,7 cm (1,44 inch) OLED-scherm. De printer is met de Wireless Connect-knop binnen enkele minuten aan te sluiten op een slim apparaat. In combinatie met de creatieve Canon-apps is deze in zwart of wit verkrijgbare printer geschikt voor elke printopdracht. Met 5 afzonderlijke inkten produceert deze multitasker eenvoudig prints van werkdocumenten, familiefoto’s en een reeks aan knutselprojecten, waaronder strijktransfers, herplakbare, vierkante en magnetische afbeeldingen.

Pixma TS5350

De stijlvolle en multifunctionele 3-in-1 Canon Pixma TS5350 is een snelle, veelzijdige printer die tieners, studenten en kunstliefhebbers in staat stelt om stickers, magneten en foto’s te personaliseren, en hun creativiteit met één druk op de knop verder te vergroten. Met een hele reeks aan Canon-apps, waaronder de Canon PRINT-app, Easy-PhotoPrint Editor, Message in Print en de Creative Park-website, wordt de creatieve inspiratie gestimuleerd en kan voor elke gelegenheid de juiste knutseltaak worden geprint. De compacte Pixma TS5350 is verkrijgbaar in vier kleuren (zwart, wit, roze en groen) en is voorzien van een gebruiksvriendelijk 3,7 cm (1,44 inch) OLED-display, een LED-statusbalk en eersteklas FINE-cartridges zodat gebruikers in stijl kunnen printen. De Canon Pixma TS5350 is ook voor gebruikers van social media aantrekkelijk, omdat ze met de Canon PRINT-app rechtstreeks kunnen printen op de van social media bekende vierkante fotoformaten van 5×5 en 3,5×3,5 inch.

Pixma TS3350

De in zwart, rood en wit verkrijgbare Canon Pixma TS3350 is een betaalbare, stijlvolle All-in-One die studenten en gezinnen in staat stelt snel haarscherpe documenten en levensechte foto’s zonder witrand van maximaal 5×7 inch te printen. De Pixma TS3350 is eenvoudig in gebruik en biedt alle creatieve mogelijkheden van de Canon Pixma TS8350, TS5350 en TS6350. De Pixma TS3350 stelt gebruikers in staat om aan de slag te gaan met de 5×5 inch herplakbare en magnetische printmedia en hun creatieve grenzen te verleggen met EasyPhotoPrint Editor en de content op Canon’s Creative Park-website.

De Canon Pixma TS8350, TS6350, TS5350 en TS3350 zijn vanaf september verkrijgbaar in de Canon-webshop en via officiële Canon-dealers. De Canon Pixma TS8350 heeft een verkoopadviesprijs van € 179,-, de Canon Pixma TS6350 van € 109,-, de Canon Pixma TS5350 van € 79,- en de Canon Pixma TS3350 van € 49,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.