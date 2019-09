Canon heeft met de EOS M200 de langverwachte opvolger aan van de EOS M100 op de markt gebracht. Tot de verbeteringen aan deze systeemcamera behoren de nieuwste DIGIC 8-processor, verbeterde autofocus en de toevoeging van 4K-videoregistratie. Voorzien van een intuïtieve gebruikersinterface, diverse creatieve functies en de mogelijkheid tot verticale video-opnamen, is de EOS M200 een logische volgende stap na de smartphone-camera en het begin van het delen van werkelijk fascinerende foto’s en video’s met de rest van de wereld.

De Canon EOS M200 is een compacte en lichtgewicht camera die gemakkelijk overal mee naartoe kan worden genomen. Met een gewicht van slechts 299 gram (inclusief batterij en geheugenkaart) en zijn compacte design, is de EOS M200 perfect voor dagelijks gebruik. Het is bovendien een strak en stijlvol uitgevoerd model dat verkrijgbaar is in het zwart of wit met een hoogwaardig lederen patroon. Het uiterlijk van de Canon EOS M200 kan zelfs worden aangepast met een reeks kleurrijke camerahoezen die zijn afgestemd op een verscheidenheid aan kledingstijlen. De Canon EOS M200 is perfect voor gebruikers die voor het eerst met een systeemcamera aan de slag gaan en toont nuttige aanwijzingen op het scherm voor het beste resultaat.

Beeldsensor

De 24-megapixel APS-C-beeldsensor is groter dan die van een smartphone. De beeldsensor staat dan ook garant voor zeer gedetailleerde opnamen die er scherp en aantrekkelijk uitzien, zelfs na een beelduitsnede of vergroting voor delen op social media. De camera is bovendien uitgerust met Dual Pixel CMOS AF, een door Canon ontwikkelde technologie die zorgt voor foto’s en video’s met een professionele uitstraling door bewegende onderwerpen scherp in beeld te houden met een stijlvolle onscherpte van de achtergrond. Daarmee is de EOS M200 ideaal voor het vastleggen van unieke momenten op een feest, festival of concert met een AF-gevoeligheid die bij weinig licht tot -4EV gaat. Dankzij Eye Detection AF is het ook eenvoudig de natuurlijke gezichtsuitdrukkingen van vrienden of familie vast te leggen, omdat automatisch scherp wordt gesteld op de ogen van een onderwerp.

DIGIC 8

Canon’s nieuwste DIGIC 8-processor biedt zowel nieuwe functionaliteit als een uitstekende beeldkwaliteit. Met een maximale ISO-waarde van 100–25.600 (uitbreidbaar tot ISO 51.200-equivalent) beschermt de DIGIC 8 tegen beeldvervaging en vermindert de processor beeldruis tijdens het maken van opnamen in donkere locaties, zoals een bar of muziekhal. DIGIC 8 voegt ook een nieuwe dimensie toe aan storytelling: de 4K-moviefunctie zorgt bij video-opnamen voor de hoogste helderheid. Met een 4K-time-lapse-functie en de mogelijkheid om 4K-foto’s van 4K-video’s te maken, tilt de EOS M200 storytelling naar een nog hoger niveau. Perfect om herinneringen in detail vast te leggen. Het LCD-touchscreen van de Canon EOS M200 kan tot slot 180 graden worden gedraaid, waardoor selfies nog scherper worden in vergelijking tot selfies geschoten met een smartphone. De Self-Portrait-modus van de camera maakt het ook mogelijk om instellingen zoals achtergrondonscherpte en helderheid eenvoudig en in real-time aan te passen. Voor het eerst bij een EOS-camera verschijnt op het touchscreen een video-opnameknop wanneer de Movie-modus wordt gebruikt – ideaal geplaatst voor eenvoudige bediening bij het opnemen van een vlog met een scherm dat 180 graden is gekanteld. Videobeelden kunnen zelfs verticaal worden opgenomen en weergegeven op smartphones, zodat ze na het vastleggen van de beelden geoptimaliseerd zijn voor het delen via social media.

Creative Assist

De Canon EOS M200 is uitgerust met een reeks aan instellingen en gereedschappen die je beelden naar een hoger niveau tillen. Ideaal wanneer je herinneringen op een artistieke en fantasievolle wijze wilt vastleggen. Zo biedt de camera Canon’s Creative Assist-functie; een bundel aan effecten, filters en gereedschappen voor kleuraanpassing die zijn toe te passen op foto’s nog tijdens het kiezen van de compositie of nadat de opname is gemaakt. Het is ook mogelijk om effecten toe te voegen aan eerder gemaakte foto’s – zoals bij een foto-app – met een reeks aan creatieve filters, waaronder Grainy black & white, Fish-eye en Soft Focus.

Delen

Zodra het beeldmateriaal is vastgelegd, aangepast en klaar is om met de wereld te delen, maakt de Canon EOS M200 met behulp van de gratis Canon Camera Connect-app voor iOS en Android via Bluetooth en WiFi moeiteloos verbinding met slimme apparaten. Vanaf daar kunnen foto’s en video’s worden gedownload, bekeken en handmatig worden gedeeld. Foto’s kunnen ook automatisch naar een slim apparaat worden verzonden direct nadat ze zijn gemaakt. Zolang de camera zich binnen Bluetooth-bereik bevindt, kan er een continue verbinding met een slim apparaat zijn, zelfs wanneer de camera is uitgeschakeld. De Canon Camera Connect-app maakt het ook mogelijk om op afstand te fotograferen met behulp van een smartphone of tablet, ideaal voor het maken van groepsfoto’s of van een handsfree selfie.

De Canon EOS M200 is vanaf oktober 2019 verkrijgbaar. De Canon EOS M200 kit inclusief het EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM zoomobjectief heeft een verkoopadviesprijs van € 609,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.