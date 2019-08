Sony Cyber-shot RX100 VII

Nieuw van Sony is de Cyber-shot RX100 VII. Deze nieuwe compactcamera maakt gebruik van technologieën van de A9 full-frame camera. Zo is de RX100 VII uitgerust met de gloednieuwe stacked Exmor RS CMOS-beeldsensor van 13,2 x 8,8 mm en een BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor van de nieuwste generatie. Dankzij deze combinatie levert de camera uitstekende autofocusprestaties en snelheden die eerder alleen bij de A9 mogelijk waren.

Fotograferen dichtbij of op afstand is geen probleem dankzij de ZEISS Vario-Sonnar T* 24–200mm F2.8–4.5 zoomlens. Dit model is bedoeld voor hobbyfotografen en professionals die op zoek zijn naar de ultieme all-in-one oplossing. Van stadsgezichten, portretten, sportmomenten, dieren in het wild tot food photography – de RX100 VII kan het allemaal. De RX100 VII beschikt over een zeer snelle autofocus met 357 fasedetectie AF-punten en contrastdetectie-autofocus met 425 punten. De geoptimaliseerde lensaandrijving biedt een scherpstelling van slechts 0,02 seconden. De camera kan tot wel 60 AF/AE-trackingberekeningen per seconde uitvoeren en snelle bewegingen met 20 bps vastleggen. Verder maakt de beeldsensor fotograferen zonder black-out mogelijk. Dit garandeert een volledig live weergave zelfs tijdens continu fotograferen bij 20 bps. De RX100 VII heeft tevens een nieuwe transportmodus: Single Burst Shooting. Deze legt beelden vast met een zeer hoge snelheid van maximaal 90 bps in JPEG/RAW.

Eye-AF

De RX100 VII is uitgerust met Realtime Eye-autofocus. Deze functie maakt gebruik van artificial intelligence (AI) om real-time het oog van een object te detecteren en verwerken. Dit biedt zeer precies scherpstellen op de ogen van het object. Eye-AF kan worden toegepast op zowel mensen als dieren. Verder is ook de functie voor real-time tracking beschikbaar. Hiervoor wordt een nieuw ontwikkeld algoritme voor objectherkenning gebruikt voor optimale objecttracking en een consistent scherpstelsysteem. Vanwege de compacte en lichte vormgeving van de RX100 VII (circa 302 gram en 102x58x43 mm) kan deze camera overal mee naartoe.

Maar achter deze bescheiden afmetingen gaat een groot aantal functies voor professionele filmopnamen schuil, zoals

Filmopnamen in 4K waarbij pixels volledig worden uitgelezen zonder pixel binning;

Realtime tracking en realtime Eye-autofocus voor video;

4K Active SteadyShot is maar liefst acht keer efficiënter dan 4K Standard SteadyShot;

Geïntegreerde microfooningang;

Hybrid Log-Gamma (HDR) / S-Gamut3. Cine / S-Log3, S-Gamut3/S-Log3;

Compatibel met de add-on ‘Movie Edit’ van de Imaging Edge Mobile-app voor videostabilisatie en –bewerking;

Vertical-position data recording bij films;

Intervalopnamen voor time-lapse-video’s;

Opnamen in superslowmotion met max. 1000 bps;

180 graden kantelbaar scherm voor gebruiksgemak tijdens het vloggen.

De nieuwe Sony Cyber-shot RX100 VII camera is vanaf heden verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 1300,-..

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.