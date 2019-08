Maak zelf een poster in pop art stijl

Met het programma Pop Art Studio 9.1 van Fotoview kan men zelf vrij gemakkelijk foto’s en posters in pop art stijl maken. Maak een leuke portretfoto van echtgeno(o)t(e), vriend(in) of kind en zet deze in Pop Art Studio om in een kleurrijke poster in de stijl van befaamde pop art kunstenaars Andy Warhol of Roy Lichtenstein. Ook met behulp van woorden kan men een portret omzetten in een klein kunstwerkje. Het enige dat men dan daarna nog hoeft te doen is de poster af te (laten) drukken, in te lijsten en op te hangen.

Via de website van maker Fotoview kan men een probeerversie van het programma downloaden. Deze plaatst wel watermerken in de beelden en blokkeert bepaalde opties in het programma , zoals kopiëren en plakken, maar men kan wel alle mogelijke effecten van het programma verkennen. Om te beginnen moet men eerst een digitale opname laden. Kies Bestand >> Openen >> Bestand of druk op Ctrl+O om een eigen opname te openen. Gebruik de knop Passend op scherm (ook te vinden onder Beeld >> Zoom) om de hele opname passend in het voorbeeldscherm te zien. Nu kan men uit de werkbalk met effecten een effect kiezen. Beweeg de muis over de knopjes om te zien wat de naam is. Om te zien wat het effect ongeveer doet moet men op de desbetreffende knop klikken. Dan verschijnt een venster waarin de originele opname en een voorbeeld van het effect naast elkaar worden getoond. Aan het begin van de werkbalk staan kunststromingen en druktechnieken, zoals halftoon. Verder naar rechts komen wat ons betreft de meer interessante filters. Het programma is namelijk vooral bekend om de simulatie van befaamde pop-art kunstwerken.

Filters

Fraaie pop art filters zijn Che, Marilyn, Ten Marilyns en het van Barack Obama bekende Yes we can. Nog meer filters kan men vinden in het menu Effecten. Behalve de gebruikelijke Photoshop-achtige filters bevinden zich hier de submenu’s Pop Art en Andy Warhol. In beide vindt men een enorme lijst bekende en minder bekende effecten. In het submenu Doolhof staan effecten als Doolhof Generator, Arcade Stijl en Pac Man. Houd er wel rekening mee dat deze effecten niets meer met de oorspronkelijke opname te maken hebben. Onder Effecten >> Speciale Effecten beschikt Pop Art Studio over een Blauwdruk en een Tilt-Shift effect. Met dit laatste kan men het inmiddels bekende effect nabootsen van een klein onscherp gebied, waardoor bijvoorbeeld een normale stad eruit ziet als een miniatuurstadje.

Andere bewerkingen

In het paneel links kan men kiezen tussen de tabbladen Afbeeldingen, Lagen en Historie. Lagen maken het mogelijk verschillende elementen toe te voegen aan een kunstwerk en bewerkingen uit te voeren op alleen dat element. Men kan lagen toevoegen en verwijderen, kopiëren, de volgorde van de lagen wijzigen en de zichtbaarheid en dekking aanpassen. Het programma onderscheidt een achtergrondlaag, rasterlagen en vectorlagen. Verder wordt een groot aantal tekenmogelijkheden ondersteund, waaronder polygonen en Bezier-curven. Via het menu Gereedschap >> Clip Art is verder een hele collectie clip art te vinden en binnen de eigen afbeeldingen te gebruiken. Men kan ook tekst en vele typografische effecten maken. Via Bestand >> Openen >> Sjablonen kan men een groot aantal sjablonen openen en daarmee verder spelen. Er zijn afbeeldingen van verkeersborden, wenskaarten, cartoonfiguren, bedrijfslogo’s, knoppen en eenvoudige animaties. Wanneer men kiest voor Bestand >> Opslaan als kan men een beeld opslaan in BMP-, JPG-, GIF-, PNG-, TIFF, PSD of WMF-formaat.

Conclusie

De basiswerkwijze van Pop Art Studio is zeer eenvoudig. Men hoeft alleen maar een foto te laden en op een knop te drukken of een menu-optie te gebruiken om een professioneel effect te bereiken. Met name de pop art effecten zijn erg leuk. Naast effecten à la Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Tom Slaughter en andere pop art kunstenaars zijn ook tal van andere grafische effecten mogelijk. Het programma (1 licentie) kost € 59,- en een upgrade van een eerdere versie € 35,-. Wat ons betreft is dit programma zijn geld dubbel en dwars waard, want het levert vele uurtjes plezier achter de computer op en de resultaten zijn bijzonder fraai. Voor je het weet heb je een fraai kunstwerk gemaakt dat niet misstaat boven de bank!

Kijk voor meer informatie op www.fotoview.nl.