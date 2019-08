Kingston onderzoekt back-up gedrag

Waarschijnlijk weet je inmiddels wel dat het verstandig is om regelmatig een back-up te maken van je belangrijke documenten en memorabele foto’s. Laptops en telefoons gaan nog wel eens stuk of worden gestolen. Uit onderzoek van Kingston Technology blijkt dat het grootste deel (27%) maandelijks back-upt en 21 procent zelfs wekelijks.

Als we dit percentage nader bekijken, blijkt echter dat mannen back-uppen serieuzer nemen dan vrouwen. Zo maakt 64 procent van de mannen wekelijks een back-up tegenover slechts 35 procent van de vrouwen. Ondanks dat het merendeel van de ondervraagden regelmatig een back-up maakt, heeft meer dan een derde (35%) weleens dierbare foto’s en/ of belangrijke documenten verloren. In de vakantieperiode worden de mooiste foto’s gemaakt: momenten die je nooit meer wil vergeten worden zo voor eeuwig vastgelegd. Wanneer je je toestel kwijtraakt, gaat daarmee vaak dan ook meer verloren dan je lief is. De noodzaak om regelmatig een back-up te maken voel je meestal pas als het te laat is. Het verlies van dierbare foto’s is voor velen dan ook een enge gedachte, aangezien deze tastbare souvenirs vaak bijdragen aan de herinnering aan iets of iemand.

Foto’s worden dan ook niet voor niets de tentstokken van ons geheugen genoemd. Om al je herinneringen, maar ook belangrijke documenten veilig te stellen, adviseert Kingston om minimaal maandelijks een back-up te maken van al je apparaten (ook je camera). En als je iets echt niet kwijt wil, kun je het beter direct veilig stellen via een back-up. Het merendeel van de ondervraagden (52%) gebruikt online clouddiensten om een back-up te maken, zoals Dropbox, Google Drive of iCloud. Gevolgd door harde schijven, SD-kaarten en USB-sticks. Mocht je een externe schijf of USB-stick gebruiken voor je back-up, let er dan op dat deze vergrendeld is met een wachtwoord. Mocht je een echte pechvogel zijn en ook je back-up kwijtraken of verliezen, dan is deze in ieder geval goed beveiligd, zodat anderen geen toegang hebben tot je belangrijkste documenten en intiemste foto’s.

