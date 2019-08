Ikea Symfonisk boekenplankspeaker

Ikea heeft in samenwerking met Sonos onder de naam Symfonisk twee speakers op de markt gebracht die compatibel zijn met het bekende draadloze muzieksysteem van Sonos. Het betreft een tafellamp met een in de voet ingebouwde speaker en een boekenplankspeaker. Wij bekeken de Symfonisk boekenplankspeaker.

De Symfonisk boekenplankspeaker is leverbaar in het wit en zwart. De speaker wordt geleverd in een langwerpige kartonnen doos met daarin de speaker, netsnoer, netwerkkabel en handleiding. De speaker zelf is vervaardigd van ABS-kunststof met siliconen-rubberen voetjes aan de onder- en zijkant. Hierdoor kan men de speaker zowel liggend als staand neerzetten. De speaker is 31x15x10cm groot en weegt circa 1900 gram. Aan de voorzijde zit speakerdoek dat dankzij een lipje met de tekst Sonos/Ikea kan worden losgetrokken. We zien dan twee speakers – een woofer met daarboven een kleinere tweeter – met daaronder de bedieningsknoppen. Via deze knoppen kan men de speaker bedienen. Via de Play/Pause knop kan men door één keer te drukken de muziek starten of stoppen; twee keer om naar het volgende nummer te gaan en drie keer om een nummer terug te springen. Houd men de knop ingedrukt dan kan men de muziek toevoegen die in een andere ruimte wordt gespeeld. Het statuslampje geeft de huidige status van de speaker weer en met de Volume omhoog en Volume omlaag knoppen kan men het volume aanpassen. Aan de achterzijde van de speaker zit de aansluiting voor de netvoedingskabel en een Ethernet-poort. Ook zien we aan de achterzijde diverse aansluitpunten voor de optioneel verkrijgbare wandconsole en haken waarmee men de speaker kan ophangen. De speaker is ook compatibel met Airplay 2, zodat je geluid rechtstreeks van je iPad of iPhone kan streamen.

Praktijk

Om de speaker optimaal te kunnen gebruiken dient men deze aan te melden in de Sonos app. Dat doet men (op de voor Sonos-gebruikers bekende manier) door in de Sonos-app op Meer te tikken en dan op Speakers toevoegen. Doorloop de stapsgewijze aanmeldprocedure en de speaker is binnen de kortste keren aangemeld en klaar voor gebruik. Net als de al langer bestaande Sonos speakers kan men de geluidskwaliteit van de Symfonisk boekenplankspeaker optimaliseren met behulp van Trueplay Tuning. Hiermee stemt men de geluidskwaliteit optimaal af op de ruimte waarin de speaker staat. Tik daartoe op Meer > Instellingen > Instellingen kamer > selecteer de kamer met de Symfonisk speaker > Trueplay Tuning en doorloop de stapsgewijze Trueplay Tuning procedure. Verder kan men via de optie EQ de lage (Bass) en hoge (Treble) tonen eventueel nog aanpassen en de Loudness optie aan- of uitzetten. De geluidskwaliteit is na deze aanpassingen goed te noemen. We hebben zelf Play 1, 3 en 5 speakers van Sonos in gebruik en die klinken beter, maar de Symfonisk komt aardig in de buurt van de Play 1. Voor bijvoorbeeld een garage, hobby- of kinderkamer voldoet de Symfonisk wat ons betreft prima. De beste toepassing is misschien wel als achterste speakers van een Sonos Playbar of Beam. Ook de mogelijkheid om de speakers met de apart verkrijgbare Symfonisk wandconsoles aan de wand te monteren is in dat verband een pluspunt.

Conclusie

De Ikea Symfonisk boekenplankspeaker kost € 99,-. De zwarte versie ziet er wat ons betreft beter uit dan de wat plasticachtig ogende witte versie. Na optimalisatie met Trueplay Tuning en de equalizer is de geluidskwaliteit goed, maar wel minder dan de duurdere Sonos Play speakers. Als betaalbaar instapmodel in de wereld van Sonos is de Symfonisk boekenplankspeaker zeker aan te bevelen. Voor bestaande Sonos-gebruikers is dit boekenplankmodel vooral een aantrekkelijke manier om een Playbar of Beam van twee – betaalbare – achter speakers te voorzien. Aanbevolen!

