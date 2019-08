Bij uitgeverij Van Duuren Media is van de hand van Scott Kelby, de bestverkopende auteur van boeken over digitale fotografie, een aantrekkelijk nieuw boek over landschapsfotografie verschenen. In Het grote landschapsfotografieboek (ISBN 9789463560962) behandelt Scott aan de hand van ruim 180 handige tips en praktische technieken alle aspecten van het maken van landschapsfoto’s.

Het werkt alshttp://www.breekpunt.nl/wp-content/uploads/2019/06/9789463560962-thumb.jpg volgt: elk idee of elke techniek beslaat één pagina. Het 224 pagina’s dikke boek telt tien hoofdstukken. In de eerste twee hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de benodigde uitrusting, de camera-instellingen en lenzen. Scott leert je zijn instellingen, die je tijdens een shoot wellicht niet eens hoeft te wijzigen. In het derde hoofdstuk wordt uitgebreid aandacht besteed aan de voorbereiding, zoals het verkennen van de locatie en bepalen wanneer – zonsopkomst of zonsondergang – je het beste kunt fotograferen. Het vierde hoofdstuk is helemaal gewijd aan het bepalen van de juiste compositie. Het maken van HDR- en panoramafoto’s staat centraal in hoofdstuk vijf en hoofdstuk zes is gewijd aan lange belichtingstijden en wat daar allemaal bij komt kijken. Hoofstuk zeven is gewijd aan hemels fotograferen en het nabewerken van de gemaakte beelden komt in hoofdstuk acht aan bod. Tips en landschapsrecepten komen in de laatste twee hoofdstukken voorbij. Al met al een uitstekend boek dat niet ten onder gaat aan verwarrend jargon en complexe concepten. Integendeel, het boek is bijzonder helder, praktisch en vooral heel leerzaam. Het kost € 29,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!