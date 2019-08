Ashampoo WinOptimizer Free is een gratis te downloaden Windows-optimalisatieprogramma. Meerdere modules om het systeem schoon te maken, te versnellen en te analyseren maken het programma het perfecte controlecentrum voor Windows computer. Het programma is geschikt voor computers die draaien op Windows 7, 8 of 10.

De module Internet Cleaner elimineert webbrowsersporen en de module Registry Defrag consolideert de Register database om Windows-systemen te versnellen. Andere modules zoals Service Manager, StartUp Tuner of Process Manager maken PC’s slanker en sneller of maken middelen vrij. Onnodige bestanden, diensten of processen worden verwijderd of uitgeschakeld, wat ook de privacy van de gebruiker ten goede komt. Speciale privacymodules zoals AntiSpy en Win10 Privacy Control zorgen voor ongewenste telemetrie en locatiediensten en stellen de controle over de synchronisatie- en rapportage-instellingen weer in handen van de gebruikers. Systeemanalyse is een andere belangrijke kracht van Ashampoo WinOptimizer Free. De software biedt uitgebreide details over geïnstalleerde hard- en software, die bijzonder nuttig zijn voor het oplossen van problemen. Ingebouwde systeem- en HDD benchmarks helpen bij het nauwkeurig bepalen van de prestaties van individuele systeemcomponenten. De module DiskSpace Explorer geeft waardevolle inzichten in het gebruik van schijfruimte en maakt het gemakkelijk om middelenvreters (resource hogs) op te sporen. De meegeleverde bestandsgereedschappen (tools) zijn bijzonder populair en omvatten modules zoals File Wiper om gevoelige bestanden permanent te wissen, File Manipulator om bestanden te versleutelen of op te splitsen, en Undeleter om per ongeluk verwijderde bestanden te herstellen. Al met al beschikt Ashampoo WinOptimizer Free over meer dan 20 modules om gebruikers te helpen het meeste uit hun Windows PC’s te halen. Het programma kan hier worden gedownload. Er is een internetverbinding vereist om Ashampoo WinOptimizer Free te activeren.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.