Ashampoo Audio Recorder Free is een gratis te downloaden stem- en muziekrecorder om audio van uw microfoon of via loopback van een geluidskaart te vangen. Maak spraakmemo’s of gebruik de loopback-functie om alles vast te leggen wat u hoort, of het nu gaat om audio uit uw browser of een andere audiobron.

Ashampoo Audio Recorder Free is beschikbaar voor computers met Windows 7 of hoger. De werking is simpel: selecteer gewoon de bron, klik op Opnemen en u bent klaar om te gaan. De zeer gebruiksvriendelijke interface ondersteunt meerdere uitvoerformaten, waaronder MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, OPUS en APE. En met samplefrequenties tot 48kHz van hoge kwaliteit, is het programma een uitstekende keuze voor het opnemen van streams, podcasts en muziek. De opnames zijn netjes gerangschikt in een ingebouwde volledig afspeelbare mediabibliotheek, waardoor het bekijken en hernoemen van bestanden ongelooflijk eenvoudig is. Bovendien zorgt de geïntegreerde trimfunctie ervoor dat u precies de gewenste audiogedeelten krijgt in slechts een paar klikken. Het programma kan hier worden gedownload. Er is een internetverbinding vereist om Ashampoo Audio Recorder Free te activeren.

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com.