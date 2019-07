Sony introduceert WF-1000XM3 draadloze noise cancelling headphone

De Sony WF-1000XM3 beschikt over Dual Noise Sensor-technologie. Deze functie vangt omgevingsgeluid via een feedforward-microfoon en feedback-microfoon op. De geluidsgolven worden geanalyseerd via de QN1e-chip. Vervolgens reduceert deze alle storende geluiden tot een minimum. De processor creëert een omgekeerde geluidsgolf om storende achtergrondruis te neutraliseren. Van vervelende cabinegeluiden in het vliegtuig tot hectisch straatlawaai in de stad. Alles wordt geëlimineerd door de WF-1000XM3.

De Sony WF-1000XM3 biedt een geluidsweergave zoals de artiest deze heeft bedoeld. De HD Noise Cancelling processor QN1e produceert een optimaal geluid dankzij 24-bit. De Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) schaalt gecomprimeerde digitale muziekbestanden (zoals MP3) op. Dit garandeert een perfect geluid om de kwaliteit van High-Resolution Audio te benaderen. Liefhebbers van content kunnen zo overal en altijd optimaal genieten van de hoge geluidskwaliteit. Van het luisteren naar muziek in de trein tot het bekijken van de nieuwste serie tijdens een lange vliegreis. Dankzij het draadloze ontwerp van is er de bewegingsvrijheid om ongehinderd te luisteren naar muziek. Het verstrikt raken in kabels is verleden tijd. Het ontwerp is klein en licht maar biedt ruimte aan een nieuw ontwikkelde Bluetooth-chip. Hierdoor is gelijktijdige L/R Bluetooth-overdracht mogelijk. Dit betekent dat beide dopjes op hetzelfde moment audiocontent ontvangen, in tegenstelling tot de conventionele links-naar-rechts wisselende Bluetooth-overdracht. In combinatie met de geoptimaliseerde antennestructuur garandeert dit een stabiele verbinding.

Design

Het design van de WF-1000XM3 in-ear headphone is ontworpen met een hoger draagcomfort en meer stabiliteit in het oor. De ergonomische tri-hold-structuur houdt de dopjes stevig op hun plaats met drie ondersteuningspunten voor het oor. Tevens is een sterk rubber oppervlak toegevoegd aan de binnenzijde om een stabiele pasvorm te garanderen. Met vier verschillende maten hybride oordopjes en drie maten triple-comfort-oordopjes zit de perfecte pasvorm er gegarandeerd tussen. De HD Noise Cancelling processor QN1e heeft een laag stroomverbruik, waardoor batterijlevensduur en luistertijd aanzienlijk worden verlengd. Een volle batterij gaat tot 24 uur lang mee met Noise Cancelling ingeschakeld. De WF-1000XM3 is eenvoudig via Bluetooth met iedere smartphone of tablet te verbinden. De headphones worden geleverd in een compacte case die tevens als oplader fungeert. Ideaal voor een laadbeurt onderweg. De in-ears hebben tevens een snellaadfunctie: slechts 10 minuten laden biedt een batterijlevensduur van 90 minuten. Het oplaaddoosje is uitgerust met NFC zodat snel en eenvoudig verbinding kan worden gemaakt.

Quick Attention

Daarnaast beschikt de headphone over de Quick Attention modus. Deze is eenvoudig te benaderen via een touch-pad aan de rechteroorschelp van de WF-1000XM3. Door aanraking met de vinger wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en activeren de microfoons. Op deze manier is het mogelijk een gesprek te voeren of een aankondiging te beluisteren zonder de in-ears uit te hoeven doen. Via dit touch-pad kan tevens van nummer gewijzigd worden, is het volume instelbaar en kan een telefoongesprek worden opgenomen. De WF-1000XM3 is compatibel met Google Assistant. Via deze assistent kan door middel van spraakcommando’s een smartphone of tablet aangestuurd worden. Bovendien pauzeert de Wearing Detection-functie automatisch de muziek bij het uitdoen van de dopjes. Vervolgens gaat de muziek automatisch verder wanneer de in-ears weer gebruikt worden.

De WF-1000XM3 is verkrijgbaar in stijlvol zwart of zilver. Dit nieuwe in-ear model van Sony is vanaf augustus 2019 beschikbaar voor € 250,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.