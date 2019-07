Sony HT-X8500 soundbar met Dolby Atmos en DTS:X

Nieuw van Sony is de HT-X8500 2.1-kanaals-soundbar met Dolby Atmos en Virtual Surround Sound. Dankzij een innovatieve audiodriver en slim gepositioneerde speakers geniet iedereen thuis van een natuurgetrouwe bioscoop-ervaring. De HT-X8500 soundbar met Dolby Atmos en DTS:X is de oplossing om een thuisbioscoop te creëren.

De Vertical Surround Engine produceert een kamervullend Dolby Atmos geluid zonder gebruik te maken van plafondweerkaatsing of omhooggerichte speakers. Deze technologie kan daadwerkelijk het effect van helikopters die boven het hoofd vliegen nabootsen. Zelfs wanneer de content geen Dolby Atmos of DTS:X ondersteuning biedt de HT-X8500 een virtueel ruimtelijk geluid. Dit komt dankzij Sony’s Vertical Surround Engine-technologie om stereogeluid om te zetten naar bijna 7.1.2 geluidskanalen. De ingebouwde dubbele subwoofer levert een diep basgeluid en met de cinema audio-modus worden filmliefhebbers helemaal meegenomen in de film of serie. De HT-X8500 is stijlvol vormgegeven en past perfect onder een BRAVIA-TV. Dit model heeft een formaat van slechts 890 x 64 x 96 mm. De soundbar is afgewerkt met een metalen speakerrooster en subtiele subwooferkanalen aan beide kanten. Deze nieuwe soundbars ondersteunen 4K HDR- en Dolby Vision voor een overdracht zonder verlies van audiokwaliteit, kleur of helderheid.

De bijbehorende subwoofer is draadloos en daardoor vrij van extra kabels. Tevens zijn deze modellen compatibel met HDCP 2.2 en voorzien van één HDMI in-poort en een HDMI-output. De HT-X8500 biedt ook ondersteuning voor diverse Hi-Res audioformaten en LDAC, dankzij DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine HX-technologie). De HT-X8500 biedt ondersteuning voor HDMI eARC. Dit is essentieel voor het overdragen van hoogwaardige audio met een optimale bandbreedte en snelheid. HDMI eARC is onderdeel van de HDMI 2.1 standaard. Dit staat garant voor audio met een hoge resolutie, een snellere verversingsfrequenties en ultrasnelle HDMI-kabelondersteuning. Ook is Bluetooth en NFC voorzien om en snel verbinding te maken met een smartphone of tablet.

De Sony HT-X8500 is vanaf heden verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van € 400,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.