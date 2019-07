Bij uitgeverij Lannoo is een update verschenen van het boek Smartphotos (ISBN 9789401449137) van fotografe Janou Zoet. Zij neemt je bij de hand en leert je hoe je je dagelijkse smartphonekiekjes kunt veranderen in kwalitatief goede foto’s. Elke bladzijde geeft nieuwe inspiratie om je foto’s mooier en interessanter te maken en met een ander oog naar je omgeving te kijken.

Het 208 pagina’s dikke boek telt zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk De Basis wordt ingegaan op basisinstellingen als scherpstelling, belichting en vorm. Tevens worden tips gegeven voor het fotograferen van (klein)kinderen en het maken van geslaagde natuurfoto’s. In het tweede hoofdstuk Creatieve Foto’s wordt aandacht besteed aan de kunst van het kijken en krijgt men tips voor het maken van fraaie selfies, architectuur- en vakantiefoto’s. De pixels, lens en cameratechniek worden behandeld in het derde hoofdstuk, genaamd De techniek van binnen. Tevens worden er in dit hoofdstuk tips gegeven voor het maken van concertfoto’s. In het vierde hoofdstuk staat het bewerken van gemaakte foto’s met populaire apps, zoals Layout, Touchretouch, Color Splash en Snapseed, centraal. Ook worden er tips gegeven voor het fotograferen van dieren en op het gebied van straatfotografie. Accessoires komen aan bod in het vijfde hoofdstuk en het afdrukken en uploaden van foto’s in hoofdstuk 6. Ook hier weer tips voor het maken van macrofoto’s en het fotograferen van producten en portretten. In het laatste hoofdstuk wordt tot slot aandacht besteed aan het onderhouden van je smartphone. De laatste tips gaan over het fotograferen van voedsel. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone met ingebouwde camera op zak. Na het lezen van dit boek beschik je over de kennis om uit die camera te halen wat erin zit. Het boek kost € 15,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!