Dyson Pure Hot+ Cool Link luchtreiniger

Op zoek naar verkoeling? Dyson heeft onder de naam Dyson Hot+ Cool Link een luchtreiniger op die markt gebracht, die tevens kan koelen én verwarmen. Het ingebouwde 360° glasvezel HEPA-filter verwijdert volgens opgave van de fabrikant 99,95% van de allergenen en verontreinigende stoffen tot slechts 0,1 micron uit de lucht. Het apparaat is in twee kleuren, te weten blauw en zilver, verkrijgbaar. Wij namen de proef op de som.

Dyson fabriceert al langer fraai gestileerde ventilatoren met al dan niet een ingebouwde verwarmingsfunctie. De nieuwe Hot+ Cool Link luchtreiniger voegt daar een nieuwe functie aan toe, te weten het reinigen van de lucht. Een luchtreiniger filtert de omringende lucht op stof, pollen en geurtjes, zodat de gezondheidsklachten van mensen met astma of allergieën verminderen. De Pure Hot+ Cool Link beschikt daartoe over een in de voet ingebouwd HEPA-filter met glasvezels die de schadelijke deeltjes uit de lucht filteren. Volgens de fabrikant wordt 99,95% van de deeltjes met een grootte vanaf 0,1 micron door dit filter uit de lucht verwijderd. Een zogeheten actief koolstoffilter zorgt dat geurtjes en schadelijke stoffen en dampen worden opgevangen. Ingebouwde sensoren in de Dyson registreren vanzelf wanneer de luchtkwaliteit slechter wordt, waarna het apparaat automatisch aanslaat en zijn werkt doet.

Afstandsbediening

De Dyson Pure Hot+ Cool Link is een ronde toren in tafelmodeluitvoering en verkrijgbaar in de kleuren blauw of zilver. Het apparaat is vervaardigd van kunststof, ongeveer 63 cm hoog en heeft een rond voet met een diameter van 20 cm. Het geheel weegt circa 3,8 kg. Op de voet bevindt zich de Aan/Uit-knop met daarboven een LED-je dat de blaassnelheid en de WiFi-connectie toont. Aan de hand van kleuren kan men zien of de Dyson aan het reinigen (wit) is en of de luchtkwaliteit goed (groen) genoeg is of niet (rood). In nachtmodus is een maansymbool zichtbaar. Het apparaat wordt geleverd inclusief afstandsbediening. Deze kan dankzij een ingebouwd magneetje bovenop het apparaat worden geplaatst. Via de afstandsbediening kan men via diverse knoppen het apparaat aan- en uitzetten, de koel- of verwarmingsfunctie activeren, de functie Auto activeren, de spreiding van de luchtstroom selecteren, de Timer aanzetten en de Nachtmodus activeren. In deze laatste stand doet het apparaat vrijwel geruisloos zijn werk. Bij gebruik als ventilator of verwarming kan het apparaat ook heen en weer bewegen, zodat de koele of warme lucht beter over de ruimte wordt verdeeld.

App

De Dyson Pure Hot+ Cool Link is ook te bedienen via een app. Wij hebben deze app op een iPhone geïnstalleerd. Vervolgens dient men de Dyson via WiFi aan de app te koppelen. Na het doorlopen van deze procedure, kunnen we het apparaat via onze iPhone bedienen. Op het startscherm zien we een huis staan met daarin de Dyson afgebeeld en een melding over de luchtkwaliteit (Goed, Matig of Slecht) binnen. Ook door middel van een kleur (Groen, Geel of Rood) wordt de luchtkwaliteit in, maar ook buiten het huis weergegeven. Hiervoor dient men wel eerst de locatie in de instellingen op te geven. De informatie over de luchtkwaliteit buiten wordt via internet binnengehaald. Zo kan men in één oogopslag zien wat de status van de lucht binnen én buiten is. Onder dit huisje zien we de opties Schema, Producthandleiding en Instellingen staan. Via Schema kan men een schema aanmaken om het apparaat dagelijks zijn werk te laten doen. Zo kan men hier bijvoorbeeld instellen om het apparaat een uur voor het slapen gaan de lucht in de slaapkamer te laten reinigen. Via Producthandleiding kan men de handleiding raadplegen en via Instellingen kan men tal van zaken instellen, zoals de beoogde luchtkwaliteit, de eerder genoemde locatie en de gebruiksduur van het HEPA filter raadplegen. Volgens Dyson gaat het filter ruim 4300 uur mee, voordat het moet worden vervangen. Ook kun je hier nog opgeven of je meldingen wilt ontvangen. Je hebt daarbij slechts twee keuzes: een melding als er een storing is en een melding als het filter moet worden vervangen. De mogelijkheid van een notificatie over de luchtkwaliteit binnen en buiten ontbreekt helaas.

Rapportage

Klikken we in het huis rechtsonder op het handje met de afstandsbediening, dan kunnen we onze iPhone als afstandsbediening gebruiken. Het is wel jammer dat deze niet dezelfde indeling heeft als de losse afstandsbediening. Dat zou het een stuk gemakkelijker en overzichtelijker maken. Ook moet men het apparaat nu eerst aanzetten, voordat de overige knoppen zoals ventilatorsnelheid, koelen, verwarmen, temperatuur, luchtspreiding, timer en nachtmodus, beschikbaar komen. Het zou veel handiger zijn als men eerst de gewenste instellingen kon doen en dan pas het apparaat aanzetten of de timer te activeren. Via de knop linksonder het huisje komt men in de modus Rapportage waarin men via de optie Dagelijks of Wekelijks kan zien hoe de luchtkwaliteit de afgelopen dag of week is geweest. Ook wordt hier getoond wanneer en hoe lang de luchtreiniger actief is geweest. Dat is vooral handig als men het apparaat op de stand Automatisch heeft staan. Helemaal onderaan staat de gebruiksduur van het filter met het aantal nog resterende uren. Door te swipen kan men door de afgelopen dagen of weken bladeren en in een grafiek zien hoe de luchtkwaliteit in de ruimte waar de Dyson staat is geweest. Dat de app niet helemaal volledig goed is vertaald blijkt uit de Engelstalige namen van de dagen die hier opduiken.

Praktijk

Als allergiepatiënten hechten we vooral veel waarde aan een slaapkamer die vrij is van allergenen. We hebben de Dyson dan ook in de slaapkamer geplaatst. In eerste instantie merk je er weinig van, want het apparaat doet geruisloos zijn werk en slaat alleen aan als het nodig is. Ingeademde lucht wordt in principe door de neushaartjes vrijgemaakt van stofdeeltjes. De fijnere deeltjes, zoals bacteriën, schimmelsporen of virussen, blijven in principe kleven in het slijm dat zich op de oppervlakte van neusholte, luchtpijp en bronchiën bevindt. Hoe schoner de lucht, hoe minder ‘rommel’ er terechtkomt in het neusslijm. En dat merken we: we worden minder vaak wakker met een verstopte neus. We hebben het apparaat ook gedurende een week van de stand Automatisch gehaald en een schema ingesteld waarbij de lucht in de slaapkamer alleen een uur lang voor het slapen gaan werd gereinigd. Bekijken we daarna de geschiedenis van de luchtkwaliteit dan zie we dat de luchtkwaliteit gedurende de nacht van de stand Goed langzaam verslechterd naar Matig. Dat komt mede doordat slapende mensen zuurstof inademen en kooldioxide uitademen. Gedurende de nacht stijgt de concentratie kooldioxide in de slaapkamer, waardoor de luchtkwaliteit minder wordt. Zetten we de Dyson weer op Automatisch gedurende de hele nacht, dan blijft de luchtkwaliteit de gehele nacht goed. Prima!

Conclusie

De Dyson Pure Hot+ Cool Link heeft een adviesprijs van € 599,-. Dat is stevig aan de prijs, maar het apparaat heeft wel drie functies: het is een luchtreiniger, ventilator en verwarming in een apparaat. Mensen met allergieën of astma hebben baat bij schone(re) lucht en dankzij het ingebouwde HEPA-filter reinigt de Dyson allergenen en verontreinigende stoffen uit de lucht. We hebben de werking niet feitelijk kunnen meten, maar wel ervaren dat we veel minder last hadden van een verstopte neus dan voorheen. Pluspunten zijn verder dat het apparaat betrekkelijk geruisloos zijn werk doet en ook gemakkelijk te verplaatsen is naar een andere ruimte. De Dyson Pure Hot+ Cool Link luchtreiniger is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.dyson.nl.