Canon lanceert drie nieuwe draagbare projectoren

Canon heeft haar portfolio draagbare projectoren met drie nieuwe, uiterst heldere en onderhoudsvriendelijke modellen met lampen uitgebreid. De Canon LV-WU360, LV-WX370 en LV-X350 zijn voorzien van een innovatieve lampeenheid en hebben voor een draagbare projector een uitzonderlijk lange levensduur. De projectoren garanderen een natuurgetrouwe, heldere beeldweergave en beschikken over verbeterde aansluitmogelijkheden. Met hun krachtige optische prestaties brengen ze een breed scala aan content tot leven.

Dankzij een gewicht van slechts 3,3 kg of nog minder, zijn de nieuwe projectoren gemakkelijk te dragen. Met een helderheid tussen 3.500 en 3.700 lumen produceren de lichte, maar krachtige projectoren in elke omgeving natuurgetrouwe beelden. De LV-WU360, LV-WX370 en LV-X350 produceren met behulp van drie LCD-panelen rijke, levensechte 10-bits kleuren en diepzwarte tinten om detailrijke beelden te projecteren en onregelmatige kleurweergave te voorkomen. LCD-projectoren zijn doorgaans gevoeliger voor rasterlijnen, maar zowel de LV-WU360 als de LV-WX370 maken gebruik van een microlens om de helderheid van het licht te verhogen en rasterlijnen bijna onzichtbaar te maken. Het projectiebereik loopt van 30 tot 300 inch. Ondanks de compacte afmetingen van deze projectoren hebben ze een uitgebreide reeks aan beeldaanpassingsfuncties die het instellen vereenvoudigen en zorgen voor een perfecte geometrie van de geprojecteerde beelden. Met de geautomatiseerde keystone-aanpassingen kunnen gebruikers het keystone-effect snel oplossen. De handmatige instelling zorgt voor een keystone-correctie in vier hoeken, waardoor een nog verfijndere aanpassing mogelijk is bij installatie onder een hoek of – in kleine ruimtes – evenwijdig aan de beeldas. Zowel de LV-WX370 als de LV-X350 maken daarnaast gebruik van geometriecorrectie om ervoor te zorgen dat het beeld de gewenste vorm behoudt wanneer het wordt geprojecteerd op een concaaf of convex scherm of oppervlak.

Resolutie

De Canon LV-WU360, LV-WX370 en LV-X350 produceren een reeks resoluties van respectievelijk WUXGA met 1.920 x 1.200, WXGA met 1.280 x 800 en XGA met 1.024 x 768 en bieden een oplossing voor alle budgetten. De LV-WU360 is Canon’s eerste draagbare model dat een WUXGA-resolutie levert voor een ongeëvenaarde visuele ervaring vol haarscherpe content met duidelijke tekst en natuurgetrouwe kleuren. Met een breed scala aan aansluitmogelijkheden, waaronder LAN, twee verschillende typen USB en twee HDMI-poorten, kunnen gebruikers met deze modellen een grote verscheidenheid aan content in de vorm van presentaties, foto’s en video’s weergeven. Voor een eenvoudige installatie kan de content dankzij de USB-poorten en de handige gebruikersinterface gemakkelijk worden geprojecteerd als de laptop geen video-uitgang heeft. Direct projecteren vanaf een geheugenstick is ook mogelijk, zodat geen laptop nodig is. De geluidsweergave is nu rechtstreeks vanaf de projector mogelijk dankzij de 10 Watt luidspreker. Dit betekent dat geluid kan worden weergegeven zonder dat extra apparatuur nodig is. Voor een nog betere draagbaarheid en inzetbaarheid hebben alle drie de projectoren een standaard, snelle en directe koelfunctie, en kan de projector direct worden uitgeschakeld en meegenomen naar de volgende locatie of presentatie.

Onderhoudsarm

De nieuwe modellen zijn opvallend onderhoudsarm dankzij de robuuste filtersamenstelling en de lange levensduur van de lamp van 20.000 uur. Gebruikers hebben nu tegen een fractie van de kosten een projector met dezelfde levensduur als lasermodellen. Mocht vervanging of reparatie nodig zijn, dan zorgt het intuïtieve ontwerp ervoor dat componenten goed toegankelijk zijn, zelfs bij montage aan het plafond. Om de onderhoudsinspanningen te verminderen, worden de LCD-panelen nu vervaardigd van anorganische materialen. De nieuwe modellen maken ook gebruik van een nieuw ontworpen lampeenheid met een verbeterd regelsysteem dat de efficiëntie van de stroomvoorziening verhoogt en voor een lager energieverbruik zorgt. Voor probleemloos gebruik worden de LV-WU360, LV-WX370 en LV-X350 geleverd met een ‘return-to-base’-garantie van drie jaar en een driejarige vervangingsgarantie van de projectorlamp. Onder deze vervangingsgarantie ontvangt men tot 3 vervangende lampen indien een lamp defect raakt (productregistratie vereist) om downtime te verminderen en de totale eigendomskosten te verlagen.

De Canon LV-WU360, LV-WX370 en LV-X350 zijn vanaf augustus 2019 verkrijgbaar. De LV-WU360 heeft een adviesprijs van € 1159,99, de LV-WX370 van € 779,99 en de LV-X350 van € 729,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/projectors.