Nieuw van Ashampoo is Slideshow Studio 2019. Met dit handige programma is het omzetten van foto’s in een prachtige diavoorstelling een fluitje van een cent. Met behulp van muziek, overgangen, overlays en aftitelingen is het niet moeilijk om iets speciaals te maken. Ook kan men commentaar via een microfoon toevoegen of met teksten, geluidseffecten en logo’s werken om meer karakter aan de diavoorstellingen te geven.

De systeemeisen zijn voor Ashampoo Slideshow Studio 2019 zijn laag. Het programma draait op een willekeurige Windows-computer met minimaal Windows 7 als besturingssysteem, waarbij het niet uitmaakt of het een 32-bits of een 64-bits besturingssysteem is. Het geheugen moet minimaal 2 GB of meer zijn. De installatie verloopt probleemloos. De software detecteert uw taal en schakelt automatisch over naar het Nederlands. Nadat u het programma hebt gestart, moet u in het venster Nieuw project eerst kiezen uit vier opties, te weten Nieuw eenvoudig project, Nieuw project, Bestaand project of Nieuws. We kiezen voor Nieuw project en moeten daarna kiezen uit de beeldverhouding 16:9 Breedbeeld of 4:3 Normaal. De eerste verhouding is ideaal als u de presentatie op een HD scherm wilt afspelen. De tweede is beter als u uw foto’s zo optimaal mogelijk wilt weergeven. Maak een keuze en klik op Afwerken. Daarna kunt u foto’s toevoegen door naar een map met beelden te bladeren en de gewenste foto’s te selecteren. Klik op OK, selecteer in het venster Systeemvolgorde selecteren de gewenste sorteervolorde en klik weer op OK. De geselecteerde beelden worden nu in de tijdlijn onderaan het scherm geplaatst inclusief overgangen. Via de knop Afspelen kan direct het resultaat worden bekeken en via de knop Diavoorstelling maken rechtsonder maakt het programma automatisch een presentatie met overgangen aan. Daarbij wordt een heel arsenaal aan overgangen gebruikt, wat niet altijd even mooi oogt. Daarom is het verstandiger om de hele presentatie zelf te maken.

Aanpassen

Dat valt nog niet mee, want ook als we de knop Toevoegen (plusteken) gebruiken en enkele beelden van schijf selecteren voegt Slideshow Studio 2019 zelf weer een aantal willekeurige overgangen toe. Ook duurt elk beeld standaard drie seconden en elke overgang 2,5 seconde. Het wijzigen van de duur is heel eenvoudig: sleep het miniatuurbeeldje in de tijdlijn gewoon breder of smaller. Het aantal seconden staat er netjes bij. Beelden toevoegen kan altijd door de knop Toevoegen (het Plusteken) boven de tijdlijn te gebruiken. Op dezelfde manier verwijdert u een geselecteerd beeld met de knop Verwijderen (prullenbakje). De beeldinstellingen van een beeld bewerken kan ook via de knop Bewerken (radertje). We blijven echter zitten met de geheel automatisch ingevoegde en willekeurig gekozen overgangen. Zij kunnen niet met de knop Verwijderen worden weggehaald. Dus moeten we elk effect individueel wijzigen in een overgang die we wel mooi vinden. Dat kan door te rechtsklikken op de effectminiatuur en de optie Bewerken te kiezen. Dan wordt in een apart dialoogvenster een vervolgkeuzelijst Overgang selecteren zichtbaar. Hier kunt u een ander overgangseffect kiezen, zoals het neutrale Overvloeien. Doe dit voor alle geplaatste overgangen. Om een voorproefje te krijgen van het eindresultaat gebruikt u de knop Afspelen boven de tijdlijn. Door op die knop te klikken wordt de presentatie in het venster erboven afgespeeld en kunt u de tijdsduur en de overgangen beoordelen. Het is jammer dat er geen knop voor het terugspoelen naar het begin is. De enige mogelijkheid om dit te doen is het verplaatsen van het groene positieblokje in de tijdlijn.

Achtergrondmuziek

Boven de tijdlijn staan knoppen waarmee u extra elementen toevoegt aan de presentatie. De knop Opname starten (rode stip) stelt de gebruiker in staat gesproken commentaar toe te voegen. Met de knop Foto-info (i) kunt u bestandsnaam, afbeeldingsgegevens of EXIF-informatie als tekst boven elk beeld laten verschijnen. Met de knop Aftiteling kan een aftiteling, maar merkwaardig genoeg ook een begintitel gemaakt worden. Noem de knop dan gewoon ‘Titels’. Met de knop Overgang is weer te kiezen uit de standaard overgangseffecten, en met de knop Muziek voegt u achtergrondmuziek toe. Dat gaat op zich heel gemakkelijk: u selecteert bijvoorbeeld een MP3-bestand uit uw muziekcollectie, en het programma voegt de muziek toe aan de presentatie. Via de optie uitlijnen kan de lengte van de presentatie automatisch worden aangepast aan de lengte van het geopende muziekbestand. Behalve achtergrondmuziek zijn ook ingebouwde geluidseffecten in te voegen. Dat gaat via het scherm rechtsboven, waar zich een knop Muziekeffect bevindt. Het effect wordt op de positie van het groene positieblokje in de tijdlijn ingevoegd en de lengte is via slepen instelbaar. Als uw presentatie af is wilt u deze natuurlijk bewaren. We maken onderscheid tussen het opslaan van het instellingenbestand en de presentatie zelf. Als u later verder wilt werken aan de presentatie kiest u Bestand >> Project opslaan. Wilt u de presentatie gereed maken, klik dan op de paarse knop Diavoorstelling maken rechtsonder. U kunt vervolgens de diavoorstelling in diverse kwaliteiten (1080p, 720p, DVD, TV of Mobiel) in het WMV-bestandsformaat of het WebM-formaat (ook in 4K 2160p) opslaan.

Conclusie

Ashampoo Slideshow Studio 2019 is een compleet programma voor het maken van digitale beeldpresentaties. Uw mooiste fotoherinneringen worden in hoge kwaliteit bewaard compleet met lekkere achtergrondmuziek en eventueel uw eigen commentaar. Wel vinden wij dat Slideshow Studio 2019 de gebruiker soms iets teveel bij de hand neemt. Dat is prima voor beginners, maar meer ervaren gebruikers zullen dat al snel storend vinden. De prijs maakt echter veel goed, want Ashampoo Slideshow Studio 2019 kan gratis worden gedownload. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com/nl/eur/.