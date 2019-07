De Duitse softwarefabrikant Ashampoo heeft een uitgebreide bundel antivirus-software in het productaanbod met volgens de maker de beste antivirus, anti-malware en anti-ransomware bescherming in zijn klasse. Elke dag komen er 300.000 nieuwe bedreigingen op het Internet. Ashampoo Anti-Virus biedt slimme realtime bescherming die bedreigingen, meestal automatisch zonder de noodzaak van handmatige tussenkomst, veilig uitschakelt.

Ashampoo Anti-Virus is voorzien van vier innovatieve lagen van bescherming om online bedreigingen effectief te neutraliseren. De speciaal ontworpen surfbescherming, de real-time bestandsmonitor, de geavanceerde gedragsanalyse en de compromisloze anti-ransomwaremodule blokkeren en verwijderen alles wat een bedreiging voor uw PC vormt. Elk lokaal of gedownload bestand wordt onder de loep genomen door een krachtige (dual-engine) scanner die door de twee beste anti-virus en anti-malware technologieën op de markt aangedreven wordt. Niet alleen detecteert deze combinatie betrouwbaar en in real time elke bedreiging of potentieel ongewenst programma, maar het biedt ook een aanzienlijke snelheidsverbetering in vergelijking met concurrerende producten.

De ingebouwde anti-ransomware bescherming is zorgvuldig ontworpen door Ashampoo om de antivirus-software met automatische detectie van verdacht gedrag dat bij ransomware gebruikelijk is aan te vullen. Op deze manier worden aanvallen in hun kiem gesmoord voordat uw bestanden door encryptie onleesbaar gemaakt worden. Ashampoo Anti-Virus beschikt ook over een geavanceerde analyse van live programma-gedrag om nieuwe bedreigingen die niet door bestaande virus- of malware-handtekeningen gedekt worden te identificeren en te voorkomen. Ashampoo Anti-Virus is beschikbaar voor Windows 7 en hoger en kost tijdelijk slechts € 30,- (1-jaarsabonnement).

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com/nl/.