Sony lanceert XB12 Bluetooth-speaker

Nieuw van Sony is de water- en stofbestendige XB12 Bluetooth-speaker. Met het compacte formaat is de SRS-XB12 een van de kleinste draadloze speakers in zijn serie. Ondanks deze kleine behuizing geeft dit model een krachtig geluid. De speaker produceert diepe bastonen dankzij EXTRA BASS en heeft een batterijlevensduur van circa 16 uur. De speaker is draadloos en kan gemakkelijk aan de telefoon gekoppeld worden via Bluetooth.

Bovendien is dit model water- en stofbestending dankzij een IP67-classificatie. De speaker kan zonder problemen in water worden ondergedompeld. Hierdoor vormen een regenbui of per ongeluk morsen geen problemen. Tevens kan de speaker meegenomen worden naar het bos of de woestijn want de SRS-XB12 blijft spelen, hoe stoffig de omgeving ook is.

De SRS-XB12 speakers kunnen eenvoudig draadloos met elkaar verbonden worden voor stereogeluid. Met de meegeleverde trendy polsriem kan de speaker overal mee naartoe. De speaker is verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs, rood, groen, paars en blauw. Deze opvallende bluetooth speaker is onder andere te koop bij Bol.com voor € 60,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.