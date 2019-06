Somfy TaHoma Box

Somfy heeft onder de naam TaHoma een platform voor huisautomatisering op de markt gebracht. Het systeem bestaat uit een TaHoma Box, een app voor tablet, smartphone en Apple Watch, en een webinterface waarmee je op de computer instellingen kunt wijzigen of diverse scenario’s kunt aanmaken. Het TaHoma huisautomatiseringssysteem werkt samen met producten van bekende merken als Honeywell, Philips Hue, Sonos, Velux, Hitachi enzovoort. Wij namen de proef op de som.

De TaHoma Box wordt geleverd in een vierkante witte doos. In de doos vinden we de TaHoma Box, een Ethernet-kabel, een USB-stroomadapter met kabel, en een beknopte installatiehandleiding in 18 talen waaronder het Nederlands. De TaHoma Box zelf is gemaakt van witte kunststof en circa 11 cm breed, 13 cm hoog en 9,5 cm diep. Aan de achterkant zien we een microUSB-poort voor de netvoeding, een Ethernet-poort en een USB-poort. Na ingebruikname is de Tahoma Box te programmeren en te bedienen via je computer en/of via de TaHoma app voor tablet (Apple of Android) en Smartphone (iOS Apple of Android) of Smart watch (Apple Watch). Tevens is de TaHoma Box te bedienen via IFTTT, Google Assistant en Amazon Alexa. Lokale bediening met een Somfy afstandsbediening blijft ook steeds mogelijk. Met de Box kan men tot maximaal honderd IO-homecontrol of vijftig RTS producten aansturen, tot twintig IO-homecontrol sensoren programmeren en maximaal veertig scenario’s programmeren. Volgens de makers is de TaHoma Box veilig in gebruik en als eerste huisautomatiseringssysteem voorzien van Duitse Syss Certificering!

Installatie

We sluiten de TaHoma Box met de meegeleverde Ethernetkabel op onze router aan en steken vervolgens de netvoeding in het stopcontact. De TaHoma Box licht aan de binnenkant groen op ten teken dat deze aan staat. Na enige tijd verandert de kleur via rood naar wit. De TaHoma Box is nu opgenomen in het thuisnetwerk en gereed om in gebruik te worden genomen. We gaan op de computer nu naar de Somfy website (Somfy-connect.com) en activeren de TaHoma Box door middel van een bij het apparaat meegeleverde PIN-code. In de volgende drie vensters maken we een gebruikersaccount aan en als we alle stappen hebben doorlopen dan krijgen we de melding dat de TaHoma Box geactiveerd is. We loggen nu in op ons zojuist aangemaakte account. De eerste stap is nu het detecteren van toepassingen die met de TaHoma Box automatisch kunnen worden verbonden. Dit doet men via de menu-optie Configuratie. We zien nu drie tabbladen, te weten IO, RTS en Somfy. Alleen in het tabblad Andere Somfy vinden we een Somfy-product, namelijk de aanraakgevoelige toets van de TaHoma Box. De aanwezige rolluiken en zonwering met Somfy afstandsbediening worden helaas niet automatische gedetecteerd. Overigens kan men hier door op het plusteken (+) te klikken producten van andere fabrikanten, waaronder Philips Hue en Sonos, aan het systeem toevoegen.

Afstandsbediening

We beginnen echter eerst met het toevoegen van rolluiken en zonwering met een Somfy afstandsbediening. Het is even puzzelen, want in het tabblad Andere Somfy vinden we onze afstandsbediening, te weten de Somfy Sitio 5 io Pure, niet terug. Met deze afstandsbediening kan men tot vijf apparaten bedienen en dat is erg handig. De online TaHoma Box handleiding biedt echter uitkomst. Ondanks het feit dat de handleiding vermeldt dat alle IO-producten automatisch worden toegevoegd, moeten we deze afstandsbediening handmatig toevoegen via het tabblad IO. Ook moet men hier bij Type toepassing kiezen niet de optie Afstandsbediening gebruiken, maar de optie Toepassingen selecteren. Vervolgens wordt – vreemd genoeg – weer een aantal afstandsbedieningen getoond, maar niet onze versie. Hier vinden we na even zoeken echter wel een enkelvoudige Somfy Sitio io afstandsbediening, die we voor elke stand van onze Somfy Sitio 5 io Pure apart kunnen toevoegen aan het systeem. Niet echt logisch, maar uiteindelijke lukt het ons zo om onze rolluiken en zonnescherm aan het TaHoma systeem toe te voegen. Handig is dat het systeem automatisch een opdracht Rolluiken toevoegt waarmee alle rolluiken in één keer kunnen worden geopend of gesloten. Prima!

Nest Hub

De TaHoma Box ondersteunt ook andere slimme producten, waaronder Philips Hue en Sonos. Via de Somfy website (Somfy-connect.com) logt men in op het eigen account en kiest men Configuratie. Hier klikt men op het plusteken en selecteert men de naam van de fabrikant van het product dat men wil toevoegen. Klik op het Sonos logo om Sonos-producten toe te voegen en op het Philips Hue logo om Hue lampen toe te voegen. Nadat succesvol verbinding is gemaakt, worden de aanwezige Sonos-speakers en Hue lampen zichtbaar in de Somfy TaHoma app. De bedieningsmogelijkheden zijn echter beperkt. In geval van Sonos kan men de muziek – mits er een afspeellijst actief is – op een specifieke speaker starten en stoppen. Hue lampen kan men in- en uitschakelen. Pluspunt is dat men een scenario kan aanmaken waarbij men met een handeling bijvoorbeeld het licht kan uitdoen, de muziek stoppen en de luiken sluiten. Interessanter is de koppeling tussen de TaHoma Box en de Google Home Assistent. Zo kan men dan bijvoorbeeld via de nieuwe Google Nest Hub met de opdracht ‘Hey Google sluit rolluik kamer‘ een Somfy rolluik sluiten. Dat werkt in de praktijk erg plezierig.

Conclusie

De Somfy TaHoma Box kost € 299,- en is onder ander te koop bij bol.com. Het is echter niet het meest gebruiksvriendelijke systeem om een huis te autmatiseren. Het voldoet prima om Somfy rolluiken en zonwerking draadloos te bedienen, maar de integratie met producten van derden is onder de maat en ook het aantal producten dat wordt ondersteund is te beperkt. Koppelt men de TaHoma Box – net als de overige slimme producten in huis – echter aan Google Home dan voldoet het systeem prima. Met eenvoudige spraakcommando’s kan men dan de rolluiken en zonwering sluiten en openen, en ook scenario’s kunnen dan vlot worden geactiveerd. Als zelfstandig systeem om een huis te automatiseren schiet de Somfy TaHoma Box echter tekort.

Kijk voor meer informatie op www.somfy.nl.