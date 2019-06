Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuw naslagwerk over Office 2019 verschenen. In Het complete boek Office 2019 (ISBN 9789463560894) behandelen auteurs Peter Kassenaar, Wim de Groot, Wilfred de Feiter en Ronald Smit de nieuwste versie van Microsoft Office.

Microsoft Office is de meest gebruikte kantoortoepassing ter wereld. Met programma’s voor tekstverwerking, presentaties, databases, rekenbladen en e-mail is het een complete suite die veel functionaliteit biedt en de productiviteit verhoogt. In dit lijvige, 1278 pagina’s tellende boekwerk behandelen de auteurs de toepassingen Word, Excel, Access, Outlook en PowerPoint, zodat de gebruiker een compleet beeld krijgt van de veelzijdigheid en de kracht van de software. Het boek is onderverdeeld in vijf delen waarin achtervolgend Word, Excel, Access, PowerPoint en Outlook 2019 uitgebreid worden behandeld. Het eerste hoofdstuk van elk deel biedt een kennismaking met het desbetreffende onderdeel en is ideaal voor beginnende gebruikers. In de hoofdstukken daarna wordt in de diepte gedoken en na het lezen ervan heeft het betreffende programma geen geheimen meer. Aan bod komen dan zaken als teksten invoeren en opmaken, spelling controleren en synoniemen gebruiken, sjablonen gebruiken en illustraties toevoegen, werkbladen opzetten en opmaken, formules invoeren en functies gebruiken, tabellen en grafieken opmaken, gegevens filteren en sorteren, gegevens analyseren, databasesjablonen gebruiken, databases opzetten en gegevens invoeren, zoeken, sorteren en selecteren, draaitabellen en draaigrafieken gebruiken, rapporten maken en opmaken, e-mailen in Outlook, contactpersonen en distributielijsten onderhouden, agenda en taken bijhouden, vergaderingen plannen, presentaties in PowerPoint ontwerpen en afwerken, en afbeeldingen, video en geluid gebruiken. Dit lijvige naslagwerk is ook geschikt voor gebruikers van Office 365. Het kost € 54,99 en is onder ander te koop bij Bol.com. Aanbevolen!