Bij uitgeverij Van Duuren Media is een nieuwe editie van het boek Zo werkt Apple Foto’s – Haal meer uit je iPhone en iPad (ISBN 9789463560900) verschenen. In dit boek gaat auteur Bob Timroff uitgebreid in op de werking van Apple Foto’s. Deze gratis app van Apple voor het beheren en bewerken van met je iPhone of iPad gemaakte foto’s staat standaard op elke iPhone en iPad.

Het is eigenlijk een ongekende luxe dat we tegenwoordig niet alleen prachtige, haarscherpe foto’s kunnen maken met onze iPhone of iPad, maar dat we dankzij de app Apple Foto’s tevens in staat zijn om zowel foto’s als video-opnamen te organiseren, te bewerken en te delen, waar en wanneer we maar willen. De app bevat echter heel veel mogelijkheden die misschien niet direct in het oog springen, maar waarmee het organiseren, bewerken en terugvinden van foto’s een stuk plezieriger wordt. Dit 128 pagina’s tellende boek gaat uitgebreid in op de vele functies van Apple Foto’s. Op die manier haal je het meeste uit deze handige app. Het boek telt negen hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat Apple Foto’s is en wat je er mee kan doen. Ook het werken met iCloud komt aan bod. In het tweede hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij het importeren van foto’s uit andere apps. Het derde hoofdstuk is gewijd aan de gebruikersinterface van Apple Foto’s en het bekijken en zoeken van beelden. Het gebruik van en werken met Albums wordt in de hoofdstukken 4, 5 en 6 zeer uitgebreid en diepgaand behandeld. In hoofdstuk 7 lees je hoe je foto’s en albums kunt delen en in hoofdstuk 8 wordt uitgebreid ingegaan op het bewerken van foto’s. In het laatste hoofdstuk wordt tot slot aandacht besteed aan het bewerken van Live Photo’s, video’s, slow-motion opnames en een terugblik. Na het lezen van dit boek heeft Apple Foto’s geen geheimen meer voor je. Het helder geschreven boek is rijkelijk geïllustreerd met screendumps. Het kost € 18,99 en is onder andere verkrijgbaar bij Bol.com.