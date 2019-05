Het aanbod van Philips Hue lampen is onlangs uitgebreid met een aantal Hue Aurelle White Ambiance LED-paneellampen. De Hue Aurelle LED-paneellamp is verkrijgbaar in een ronde (39,5 cm diameter), twee vierkante (30x30cm en 60x60cm) en een rechthoekige (120x30cm) versie. Laatstgenoemd model hebben we uitgeprobeerd.

De rechthoekige Philips Hue Aurelle paneellamp is door zijn formaat van 120x30cm een prima vervanger van een traditionele TL-balk. De paneellamp heeft een dimfunctie en wordt geleverd inclusief Philips Hue dimmer op batterijvoeding. De paneellamp verbruikt 55 Watt, telt 144 0,2 Watt en 72 0,06 Watt LEDs die samen een maximale lichtopbrengst van maar liefst 4200 lumen produceren. De lamp is uitgevoerd in wit aluminium en weegt circa 5 kg. Met de meegeleverde Hue dimmer kan men gemakkelijk het licht van deze White Ambiance paneellamp regelen. Door eenvoudig op de Aan-knop te drukken kan men door de vier verschillende lichtscènes ‘bladeren’ en met de dimknoppen kan met het licht dimmen of versterken om zo de juiste sfeer te creëren. De dimmer kan in zijn kleine houder overal geplaatst worden en heeft geen bedrading nodig. Gebruik hem als losse afstandsbediening of als lichtschakelaar aan de wand, en geniet van het juiste lichtrecept voor elk moment van je dag. Je kunt met één dimmer tot wel tien Hue lampen bedienen. Verbind je een Philips Hue Aurelle paneellamp met de Hue Bridge, dan ontgrendel je de eindeloze mogelijkheden van het Hue systeem.

Installatie

De Philips Hue Aurelle paneellamp wordt geleverd in een kartonnen doos met daarin de Hue Aurelle paneellamp, de Hue dimmer, gebruiksaanwijzingen en een veiligheidsinstructie. De paneellamp zelf is 120x30x4,6 cm groot en bestaat in feite uit twee onderdelen, te weten de feitelijke paneellamp met achterop de LED-transformator en een wit metalen frame waar de paneellamp aan wordt opgehangen. Deze constructie maakt het ophangen niet gemakkelijk. Het frame zit aan de lamp bevestigt door middel van vier schroeven. Nadat men het frame heeft losgemaakt, plaatst men het met vier schroeven op het plafond. In het midden zit een uitsparing voor de bedrading. Om de draden in de doorgang te beschermen worden twee beschermrubbertjes meegeleverd. Vervolgens komt het grootste probleem: het 5 kg zware paneel aansluiten op de bedrading die uit het plafond komt. Dit moet men minimaal met twee mensen doen: een die het paneel vasthoudt en een tweede die de nul- en schakeldraad aansluit op het kroonsteentje van de lamp. Let daarbij op dat de blauwe draad de N-draad en de zwarte de schakeldraad is. Heeft men de bedrading op het kroonsteentje aangesloten, dan is het zaak de paneellamp door middel van de vier schroeven aan de zijkant op het metalen frame te bevestigen. Let daarbij dat de bedrading niet klem komt te zitten. Is de paneellamp goed op het metalen frame geplaatst, dan is de lamp gereed voor gebruik.

App

Om het maximale uit de Hue Aurelle paneellamp te halen, dien je te beschikken over een Hue bridge en bijbehorende Hue app. Met de Philips Hue app (beschikbaar voor iOS en Android) kun je de lampen op afstand bedienen waar je ook bent. En met de timerfunctie in de Philips Hue App kan Philips Hue het doen lijken of je thuis bent, ook al is dat niet het geval. Stel de lampen zo in dat ze op een vooraf ingestelde tijd gaan branden, zodat ze aan zijn als je thuiskomt. Je kunt zelfs instellen dat het licht in bepaalde kamers op verschillende tijdstippen aan gaat. En natuurlijk kun je de lampen ’s avonds geleidelijk uit laten gaan, zodat je nooit zorgen hoeft te hebben of je misschien lampen hebt laten branden. Voor deze functie is verbinding met de Philips Hue bridge vereist. Het aanmelden van een nieuwe lamp is kinderlijk eenvoudig: tik in de Hue app op Instellingen en daarna op Lampconfiguratie. Tik hier op Lamp toevoegen, geef het serienummer van de nieuwe lamp op (dit staat achterop op de Hue paneellamp bij S/N vermeld) en tik op Zoek. Na verloop van tijd wordt de paneellamp gevonden en kan deze op de bekende wijze aan een kamer in het Hue systeem worden toegevoegd. Vanaf dat moment kan men de lamp ook met de app (op afstand) bedienen.

Praktijk

De Hue Aurelle paneellamp beschikt over een White Ambiance LED-lichtbron. Dat betekent dat de lamp meerdere wittinten kan weergeven, te weten 2200K (zonsop-/ondergang), 2400K (extra warmwit), 2700K (warmwit), 3000K (wit/warmwit), 4000K (koel helderwit), 5500K (daglicht wit) en 6500K (daglicht wit). Naarmate men de lamp dimt wordt het licht warmer. Dit maakt deze lamp bij uitstek geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de keuken of de gang. In de app kan men ook de meegeleverde Hue dimmer aanmelden en specifieke lichtscènes toekennen aan de Aan-knop. Wij hebben aan de eerste stand de optie Laatste aan-status toegevoegd en daarna de scènes Ontspannen, Lezen, Concentreren en Energie. Door steeds weer op de Aan-knop te drukken kan men zo vrij vlot door de diverse lichtscènes bladeren en vervolgens met de dimknoppen de gewenste lichtsterkte instellen. Zet men de lamp uit en later met een druk op de Aan-knop weer aan, dan keert deze automatisch terug naar de laatst ingestelde lichtstand. Dat werkt in de praktijk erg plezierig.

Conclusie

De Philips Hue Aurelle 120x30cm paneellamp is een welkome aanvulling. De rechthoekige plafondlamp levert met maximaal 4200 lumen een hoop licht, maar kan dankzij de verschillende wittinten én de handige dimfunctie ook in een handomdraai omgetoverd worden in een sfeerlamp. Vooral in een keuken kan dat van pas komen: veel licht om bij te kokkerellen en sfeerlicht om bij te eten. De Hue Aurelle kost € 199,- en is onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www2.meethue.com/nl-nl/.