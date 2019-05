Panasonic Lumix GX880

Nieuw van Panasonic introduceert is de Lumix GX880. Naast een praktisch opklapbaar scherm aan de achterkant en de gebruikelijke krachtige mogelijkheden als het vastleggen van 4K video-opnames, biedt de nieuwe Lumix GX880 diverse geavanceerde functies. De 16-megapixel Digital Live MOS-sensor zonder low-pass filter en de Venus Engine zorgen samen voor scherpe, fraaie kleurweergave en een maximale gevoeligheid van 25.600 ISO.

Het Contrast AF-systeem met DFD (Depth From Defocus) technologie blinkt uit in zowel snelheid als nauwkeurigheid omdat het digitale signaal tussen de camera en de lens bij tot 240 bps wordt uitgewisseld. Hierdoor kan er automatisch worden scherp gesteld met een snelheid van circa 0,07 seconden. De Lumix GX880 legt vloeiende 4K-videobeelden vast met een hoge resolutie van 3840×2160 bij 30p/25p of 24p in MP4. Doordat de camera beschikt over 4K-technologie, kan men gebruikmaken van de functie 4K Photo en van verschillende afgeleide functies, zoals Post Focus, Focus en Light Composition. Voor meer creatieve vrijheid beschikt de camera over Creative Control, Creative Panorama en Photo Style, waaronder de modus L.Monochrome. De Lumix GX880 kan beelden vastleggen in RAW-formaat, die in de camera kunnen worden bewerkt. Het 3,0-inch touchscreen aan de achterkant met 1.040.000 pixels kan circa 180 graden omhoog worden gekanteld.

Self Shot-modus

De camera schakelt automatisch over naar de Self Shot-modus als het scherm wordt opgeklapt. De Self Shot-modus van de Lumix GX880 biedt verschillende functies voor het maken van selfies, zoals de 4K Selfie-modus. De GX880 ondersteunt 4K-selfies zonder dat een frame hoeft te worden gecropt voor een bredere kijkhoek. Hierdoor is het mogelijk om ook onderwerpen in de achtergrond en de omgeving vast te leggen. Met de modus Night Self Shot worden zowel de achtergrond als de mensen op de voorgrond met levendigere kleuren vastgelegd. Met de Beauty-functies Soft Skin, Defocusing en Slimming Effects kunnen gebruikers mooiere portretfoto’s worden gemaakt. Deze filters kunnen niet alleen in de Self Shot-modus worden toegepast maar ook bij gewone portretopnames. Nadat de foto is gemaakt, is het zelfs mogelijk om met de functie Beauty Retouch in de camera esthetische/make-up retouchering toe te passen. Met de Background Control-modus kunnen gebruikers de achtergrond scherp of juist onscherp vastleggen. En in de Self Shot-modus kunnen panorama-opnames worden gemaakt.

Opnamefuncties

Voor mensen die nog niet eerder een digitale camera met verwisselbare lens hebben gebruikt, biedt de Lumix GX880 verschillende ondersteunende opnamefuncties, zoals de modus iA (Intelligent Auto) en Scene Guide. De draaiknop biedt shortcuts voor de veelgebruikte modi portret en kind. Door simpelweg met de knop de gewenste modus te kiezen, worden de meest geschikte instellingen voor elke opname automatisch toegepast. De Lumix GX880 biedt verbindingsmogelijkheden via WiFi, zodat gebruikers verschillende opnamemogelijkheden hebben en beelden altijd en overal heel eenvoudig kunnen delen. De slanke, stijlvolle Panasonic Lumix GX880 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en zilver en heeft het uiterlijk van een traditionele camera. De adviesprijs is nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op www.panasonic.nl.