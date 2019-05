Nieuw van Olympus is de Tough TG-6. Deze compactcamera is bestand tegen alle weersomstandigheden, onderwatergebruik, valpartijen en gewichtsdruk. De nieuwe TG-6 heeft een nieuwe onderwatermodus, veelzijdigere opties voor macrofoto’s en een beter scherm met een verbeterde resolutie. Dit alles maakt de TG-6 geschikt voor elk avontuur.

De Olympus Tough TG-6 is waterdicht tot een diepte van 15 m, stofdicht, schokbestendig tot 2,1 m, drukbestendig tot 100 kg, vorstbestendig tot -10 °C en voorzien van een beschermingsconstructie met dubbel glas die condens uitstekend tegengaat. Een nieuwe afneembare lensafsluiting (LBT01) beschermt de lens nog beter tegen krassen en de onderwaterbehuizing PT-059 maakt het mogelijk om foto’s en films vast te leggen tot een diepte van 45 meter onder het wateroppervlak. Beide accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Het befaamde veldsensorsysteem van Olympus maakt het mogelijk om loggegevens, zoals locatie, hoogte/diepte en lucht/watertemperatuur te registreren tijdens het maken van foto’s of films. De TG-6 is uitgerust met een F22-zoomlens en een snelle backlit CMOS-beeldsensor die uitstekend presteert bij hoge gevoeligheid. Een nieuwe digitale teleconverter verdubbelt de zoomfactor van de 4x optische zoom tot maximaal 8x zoom. Een AR-coating (anti-reflectie) op het beeldsensorglas reduceert ghosting en flare, terwijl de TruePic VIII-beeldprocessor helpt ruis te verminderen en de resolutie in gebieden met weinig contrast te verbeteren. De optie om RAW-gegevens vast te leggen biedt TG-6-gebruikers veelzijdige bewerkingsopties in Olympus Workspace of andere beeldbewerkingssoftware die TG-6 RAW-bestanden ondersteunt.

Macro

Voor spectaculaire close-ups beschikt de Olympus Tough TG-6 over een geavanceerd Variable Macro-systeem dat verder gaat dan wat het menselijk oog kan zien: met een minimale scherpstelafstand tot 1 cm vanaf het uiteinde van de lens en een maximale opnamevergroting van 7x legt de camera microscopische werelden hoogwaardig vast. Het macrosysteem heeft vier modus: Microscope, Microscope Control, Focus Bracketing en Focus Stacking. In de modus Focus Stacking kunnen gebruikers tussen de 3 en 10 opnamen instellen, voor meer veelzijdigheid en voor het nauwkeurig afstellen van instellingen voor verschillende onderwerpen en meer precisie in de uiteindelijke opname. Om de mogelijkheden van onderwateropnamen nog verder uit te breiden, is de Tough TG-6 uitgerust met vijf onderwatermodi: Underwater Wide, Underwater Snapshot, Underwater Macro, Underwater Microscope en Underwater HDR. Met elk daarvan worden voor verschillende situaties de optimale opname-instellingen geselecteerd. De populaire modus Underwater White Balance is uitgebreid naar drie opties, voor de juiste kleuraanpassing voor opnamen in diep water. Om de opnamemogelijkheden nog verder uit te breiden, is aan de veelzijdige reeks accessoires een nieuwe Fisheye Converter FCON-T02 voor ronde Fisheye-fotografie (apart verkrijgbaar) toegevoegd.

De Olympus Tough TG-6 zal vanaf begin juli 2019 verkrijgbaar zijn in het rood en zwart. De adviesprijs bedraagt € 479,-.

Kijk voor meer informatie op www.olympus.nl.