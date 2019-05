Nieuwe Sony Bravia OLED TV’s

Sony heeft de stijlvolle en slank vormgegeven AG8-serie Bravia 4K HDR OLED Tv’s in een 55- en 65-inch formaat gelanceerd. Deze modellen zijn vanaf eind mei verkrijgbaar bij alle erkende Sony dealers in de Benelux. Beeld komt tot leven met de zeer brede kijkhoek, verfijnd contrast en absolute zwartwaarden van OLED-technologie.

Meer dan 8 miljoen zelf oplichtende pixels worden nauwkeurig aangestuurd door de Picture Processor X1 Xtreme beeldprocessor. De processor is voorzien van Object-based HDR-remaster, Super Bit Mapping 4K HDR en Dual database processing. Dit garandeert een ultieme kijkervaring met meer detail, kleur en contrast. De AG8 is uitgerust met de Acoustic Surface Audio geluidstechnologie. Dankzij deze innovatie resoneert het hele scherm mee op de geluidsgolven. Dit resulteert in een realistische reproductie van de geluidsgolven waardoor de perfecte synchronisatie van beeld en geluid ontstaat. Niet alleen aan de voorzijde maar ook aan de zijkanten van het beeldscherm. Acoustic Surface Audio technologie voorziet in een indrukwekkende geluidservaring. Kijkers worden opgenomen in een compleet nieuwe entertainmentervaring waarbij beeld en geluid in perfecte harmonie worden gepresenteerd.

Slank

De AG8 is dun vormgegeven en kan eenvoudig dicht tegen de muur worden bevestigd met het SU-WL850 ophangsysteem. Bovendien is dit systeem flexibel in gebruik en heeft een draaifunctie, zodat de positie van het toestel naar voorkeur kan worden aangepast voor de beste kijkhoek. Tevens kan de standaard 180° roteren en omhoog worden gezet zodat de Soundbar te zien is. Daarnaast past de standaard mooi bij het prachtige ontwerp van de tv, waardoor de kijkervaring niet wordt verstoord. Voor de ultieme beeldkwaliteit, combineert de AG8 de briljante scherpte van 4K resolutie met de helderheid, kleur en details van High Dynamic Range (HDR). Voorheen verborgen delen in schaduwpartijen en zonlicht worden nu in volle helderheid en detail weergegeven. Net als de AF8 zijn deze modellen geschikt voor het afspelen van Dolby Vision content.

Android TV

De AG8 is uitgerust met het Android TV besturingssysteem van Google. Dit interactieve platform biedt streaming van tv-programma’s, series en films via Google Play, Netflix, YouTube, NLZiet, Videoland, Pathé Thuis en andere bronnen. Tevens is er de mogelijkheid om persoonlijke content zoals video’s of foto’s te bekijken en via Voice Search op de afstandsbediening snel op internet te zoeken via de TV. Ook is Google Assistant ingebouwd om eenvoudig tv-programma’s of films af te kunnen spelen door simpelweg tegen het toestel te praten. Daarnaast is er toegang tot een collectie games en apps via de Google Play Store. En via automatische updates zorgt Sony ervoor dat Android TV altijd up-to-date blijft. Dit garandeert optimale prestaties van de Bravia TV.

De Bravia AG8-serie is vanaf half mei beschikbaar. De 55 inch versie KD-55AG8 gaat € 2.499,- kost en de KD-65AG8 gaat voor € 3.499,- over de toonbank.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.