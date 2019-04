Sony SSD-drives

Sony breidt het assortiment externe Solid-State Drives (SSD’s) uit met de L-M-serie en de compacte SL-C-serie. Deze modellen zijn schokbestendigheid, uitermate snel, uitgerust met de nieuwste hardware-encryptie en maken gebruik van een flashgeheugen zonder bewegende onderdelen. Daardoor is dit systeem schokbestendigheid en vermindert de kans op mechanische beschadiging en gegevensverlies. Deze serie komt tegemoet aan de wensen van professionals om data altijd en overal veilig op te kunnen laten slaan.

Zowel de SL-M-serie als de SL-C-serie zijn in het zilver en geel verkrijgbaar en hebben een stijlvolle aluminium behuizing. De nieuwe modellen zijn beschikbaar in 500 GB, 1 TB en 2 TB en bieden zo voldoende opslag voor belangrijke data. Hierdoor is de L-M-serie en de compacte SL-C-serie handig voor verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld voor fotografen tijdens een shoot, maar ook voor professionals die snel en eenvoudig toegang nodig hebben tot grote hoeveelheden data. De SL-M-serie en de SL-C-serie hebben een innovatieve aluminiumbody met een schokbestendige constructie. Dankzij een IP67-classificatie zijn beide series stofdicht en schokbestendig tegen een val van maximaal drie meter. Ook zijn deze nieuwe modellen uitgerust met een USB Type-C-poort. Deze is poort is waterdicht, zelfs zonder een afsluitdop. Gegevens blijven in het water beschermd tot één meter diep. De SSD-schijven zijn zeer duurzaam en zijn bestand tegen een druk tot 6000 kg en buigzaam tot 2000 kg. Bovendien zijn deze modellen voorzien van LED-verlichting, elastiekjes om ID-labels te plaatsen en labelstickers voor eenvoudige codering. De SL-M-serie heeft een lees- en schrijfsnelheid tot 1000 MB/sec. De SL-C-serie heeft een leessnelheid van 540 MB/sec en een schrijfsnelheid van 520 MB/sec. De modellen beschikken tevens over een USB 3.1 Gen 2 (USB Type-CTM) -interface en de SL-M-serie kan nog hogere snelheden bereiken met NVMe SSD-technologie.

Snelle workflow

Dankzij de nieuwste SSD-controller is een constante hoge snelheid gegarandeerd zelfs bij extreem grote bestanden. Dit is voor professionals een must bij het verwerken van bijvoorbeeld hoge resolutie foto’s of 4K-video’s. Deze ultrasnelle snelheden maken de workflow efficiënter. De modellen zijn uitgerust met vier handige functies voor het veilig opslaan van data. Allereerst is een AES 256-bit hardware-versleuteling (zonder snelheidsvermindering) voorzien. Daarnaast wordt dubbele beveiliging ondersteund via de gratis SSD Utility-app. Bovendien kunnen gebruikers via de cross-platform functie een wachtwoord instellen om de schijven te vergrendelen vanaf een Mac of PC. De data is vervolgens te openen vanaf een Windows-pc of Android-smartphone. De Lifetime Checker helpt bij het controleren van de status van de SSD. Via de SSD Utility-app kunnen updates of upgrades worden toegepast om het apparaat perfect te laten werken. Zelfs wanneer er per ongeluk content wordt verwijderd, is het mogelijk om met de File rescue software foto’s of video’s snel te recupereren. Het programma is gratis te downloaden en kan ook gebruikt worden voor RAW-opnamen en 4K XAVC-S videobestanden.

De Sony SL-M-serie en SL-C-serie zijn in de Benelux verkrijgbaar vanaf september 2019. Adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.