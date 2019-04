Philips Hue Outdoor Sensor

Nieuw van Philips is de Hue Outdoor Sensor. Met behulp van deze bewegingssensor kunnen (buiten)lampen op basis van beweging worden bediend. De gevoelige sensor zorgt ervoor dat lampen binnen een halve seconde na het detecteren van een beweging aangaan. En dankzij een ingebouwde daglichtsensor weet de bewegingssensor tevens of er wel of niet voldoende licht is. Is dat niet het geval, dan gaat de verlichting aan. Met behulp van Philips Hue app kan de Hue Outdoor Sensor worden gepersonaliseerd. Wij namen de proef op de som.

De in zwart kunststof uitgevoerde Hue Outdoor Sensor weegt 145 gram en is 5,6 cm diep en 7,6 cm in het vierkant. De sensor heeft een beschermingsgraad van IP54, hetgeen betekent dat het apparaat stofdicht is en kan tegen een plensbui kan. De Hue Outdoor Sensor wordt geleverd inclusief twee al in het apparaat geplaatste AA alkalinebatterijen en wandbevestigingsmateriaal in de vorm van een rechthoekige wandhouder en een wig om de sensor in of op een hoek te plaatsen. Ook schroeven en pluggen worden meegeleverd. In de doos vinden we verder nog twee gebruiksaanwijzingen. Een met uitleg over hoe de sensor te bevestigen en een tweede met de specificaties. Aan de achterzijde zit een Setup-knop en aan de onderkant een schroefje waarmee de sensor aan de wandhouder kan worden bevestigd. Aan de voorzijde zien we in het midden de bewegings- en daglichtsensor in de vorm van een melkwit bolletje onder een zwart kapje. Dankzij de ingebouwde daglichtsensor weet de bewegingssensor of er al voldoende licht is of niet. De lampen worden alleen ingeschakeld als het nodig is.

Instellen

Het instellen van de Hue Outdoor Sensor is eenvoudig: open de Philips Hue-app en klik in Instellingen rechtsboven. Tik op Accessoire configuratie en in het volgende scherm op het Plusteken. In het scherm Accessoire toevoegen tikken we op de vijfde optie Hue Outdoor Sensor. Na een druk op de Setup-knop aan de achterkant van de sensor gaat deze na enkele seconden knipperen. Na een tik op Zoeken gaat het Hue-systeem naar de motion sensor zoeken en zodra deze succesvol met het Hue-systeem is verbonden, verschijnt de boodschap dat de Hue Outdoor Sensor succesvol is verbonden. Je kunt vervolgens de ruimte met lampen selecteren waarmee men de sensor wil gaan gebruiken. Heeft men dat gedaan, dan verschijnt de boodschap Helemaal klaar! In het volgende scherm staan de standaardinstellingen van de Hue Outdoor Sensor vermeld. Zo zal de sensor overdag van 08.00 tot 23.00 uur fel licht activeren, mits er niet voldoende daglicht is. ’s Nachts zal beweging een nachtlampje activeren. Als er respectievelijk tien en vijf minuten geen beweging is gedetecteerd, zal de geactiveerde verlichting eerst dimmen en vervolgens automatisch uitgaan. Klik op Gereed om deze instelling te accepteren. De Hue Oudoor Sensor is nu geïnstalleerd.

Aanpassen

Na bovenstaande procedure plaatst men de Hue Outdoor Sensor op de gewenste plek in de tuin of oprit. Wij hebben de Hue Outdoor Sensor bij ons op het terras aan de tuinkant op circa 2,5 meter hoogte geplaatst. Het is nu zaak de sensor in de Hue-app handmatig aan deze situatie aan te passen. Tip daartoe in de app linksboven op Instellingen en vervolgens op de optie Accessoire configuratie. Selecteer in de lijst accessoires de zojuist geïnstalleerde bewegingssensor, in ons geval Terras sensor geheten, door er op te tikken. Nu verschijnt een venster waarin men van boven naar beneden de lampen die de sensor moet aansturen, de detectie overdag, de detectie ’s nachts en het uitschakelen kan wijzigen. Wij kiezen bij Waar? voor een kamer op de eerste verdieping aan de tuinkant. Wij passen de starttijd van de optie Dag aan naar 08.00 uur en die van Nacht naar 22.00 uur. Overdag stellen we als actie Niets doen in en ’s nachts kiezen we voor Helder. Het al na 5 minuten uitgaan, vinden we wat aan de snelle kant, dus die instelling wijzigen we naar 15 minuten. Onderaan dit venster staan onder de noemer Geavanceerde instellingen nog twee opties, te weten Daglicht gevoeligheid en Bewegingsgevoeligheid. Via deze opties kan men eventueel de gevoeligheid van beide ingebouwde sensoren aanpassen. Men doet er verstandig aan om de Daglicht gevoeligheid zo rond het invallen van de avond via de schuifbalk goed in te regelen. De standaardinstelling was in onze situatie in elk geval veel te hoog. Tik na elke aanpassing op Bewaar om de gedane wijzigingen op te slaan. De Hue Outdoor Sensor is nu aangepast aan onze wensen. Als er nu ‘s nachts iemand het terras oploopt zal de verlichting op de eerste verdieping aangaan en zo suggereren dat er iemand thuis is. Uiteraard kan men er ook voor kiezen om de tuinverlichting aan te laten springen of iets dergelijks. Men kan maximaal drie groepen lampen koppelen aan de Hue Outdoor Sensor.

Hue Labs

Hue Labs is een testomgeving waar Philips onder de naam ‘formulas’ kant-en-klare scènes publiceert. In totaal telt Hue Labs inmiddels ruim 30 scènes. Eén scène, genaamd Mimic presence on motion, is speciaal bedoeld voor de Hue Outdoor Sensor. Deze formule is bedoeld om de suggestie te wekken dat er iemand thuis is als de Hue Outdoor Sensor buiten een beweging detecteert. Deze slimme formule laat lichten op verschillende plekken in huis automatisch aan- en uitgaan. De werking is als volgt: men tikt in de Hue-app op Ontdek > Hue Labs en bladert naar de formule Mimic presence on motion. Tik vervolgens op Try it! en daarna kan men onder Setup this formula een en ander instellen. Hier kan men de naam van de formule eventueel wijzigen, bijvoorbeeld in Aanwezigheid nabootsen of gewoon Afwezig, en eronder eventueel een bijpassend icoontje selecteren. Daaronder kan men de gewenste buitensensor en de lampgroepen selecteren die deel uit moeten maken van deze routine door ze aan te vinken. Men kan bij Select outdoor lights maximaal drie groepen buitenlampen selecteren en bij Select Indoor lights en Select second group of indoor lights maximaal drie kamers selecteren. Bij elke groep die men aanvinkt kan men tevens de gewenste kleur of scène bij Motion en No motion instellen. Bij Motion kiezen we Helder en bij No motion selecteren we Off. Het is ook mogelijk om hier Do nothing of Return to previous state te kiezen. Deze laatste optie is handig voor verlichting die al gedimd brandt, maar door de bewegingssensor helderder kan gaan branden. Tot slot kan men het aantal minuten instellen waarna de routine moet worden gestopt, de daglichtgevoeligheid en de gevoeligheid van de bewegingssensor. Tik tot slot op Install om de formule te activeren.

Conclusie

De nieuwe Hue Outdoor Sensor kost € 49,95 en is onder andere te koop bij Bol.com. Dat geld kan men terugverdienen, want dankzij de slimme combinatie van bewegings- en daglichtdetectie zorgt de Hue Outdoor Sensor voor een energiezuinige verlichting rond het huis. De installatie is kinderlijk eenvoudig en ook het aanpassen en optimaliseren van de ingebouwde bewegings- en daglichtsensor is niet moeilijk. Ook voor detectie van ongenode gasten rond het huis is de Hue Outdoor Sensor mede dankzij een slimme Hue Labs formule prima inzetbaar. Op basis van het gebruiksgemak en de prima prijs/kwaliteitverhouding kennen wij de Hue Outdoor Sensor een Breekpunt Pluspunt toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.meethue.com/nl-nl/.