Nieuw van Nikon is de Coolpix W150, een compacte camera die waterdicht, schokbestendig, vorstbestendig en stofdicht is. De vrolijk ogende camera kunt u overal mee naartoe nemen. Bovendien is de bediening van het toestel zeer eenvoudig, zodat iedereen – van klein tot groot – er mee uit de voeten kan.

De Nikon Coolpix W150 is zo gebruiksvriendelijk dat iedereen er prachtige foto’s en video’s mee kan maken. De stand ‘gezichtsdetectie onder water’ staat garant voor prachtige foto’s in het zwembad of tijdens een duik tot 10 meter diep. De camera maakt in deze stand onder water maximaal vier foto’s wanneer er een gezicht wordt gedetecteerd. De camera is ook schokbestendig bij een val van maximaal 1,8 meter. De CMOS-beeldsensor van Nikon levert uitstekende resultaten bij weinig licht. De beeldsensor in combinatie met het Nikkor-objectief met 3x optische zoom levert prachtig scherpe beelden. Met de aparte filmknop kunt u eenvoudig direct Full HD-video’s met stereogeluid opnemen. De camera bevat ook een reeks ingebouwde foto-effecten die makkelijk aan foto’s kunnen worden gevoegd. Ook is er optioneel een interactief menu met leuke opties voor kinderen. Gebruikers kunnen via dit menu gesproken berichten toevoegen aan foto’s, speelse welkomstschermen activeren, diavoorstellingen met animaties maken en meer. Waterdichte accessoires zoals Nikon’s goed zichtbare, drijvende polsriem houden de camera veilig. Met SnapBridge kunt u eenvoudig de beste opnames delen of een smart device gebruiken om de camera op afstand te bedienen. Gebruikers kunnen fotograferen met een eenvoudige menu-interface of alle menuopties inschakelen, waarna ze toegang hebben tot allerlei interactieve functies.

De Nikon Coolpix W150 is vanaf 30 mei verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van € 169,-.

Kijk voor meer informatie op www.nikon.nl.