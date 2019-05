Kingston heeft een nieuwe high-endurance microSD-geheugenkaarten geïntroduceerd. Deze geheugenkaart is speciaal ontworpen voor schrijfintensieve applicaties, zoals bewakingscamera’s, 4K-videocamera’s, dash- en bodycams. Om bijvoorbeeld betrouwbaar op te nemen wat thuis of op de weg gebeurt, kan deze nieuwe Kingston high-endurance microSD-kaart tot 20.000 uren video opnames in full 1080p HD opslaan. En met behulp van een SD-adapter kan de kaart ook gebruikt worden in digitale camera’s.

Dash camera’s in voertuigen en beveiligingscamera’s in huis worden steeds meer alledaags. Bewakingsbeelden die vastgelegd zijn door beveiligingscamera’s of dashcams kunnen ongelooflijk waardevol zijn. Gebruikers moeten er dan ook op kunnen vertrouwen dat de geheugenkaart die ze erin gebruiken gebouwd is om extreme omstandigheden te weerstaan en onder alle omstandigheden in staat zijn om kritieke opnames vast te leggen wanneer ze dat het hardst nodig hebben. Kingston’s high-endurance microSD-kaarten zijn ontworpen voor gebruik in extreme omstandigheden en zijn bestand tegen verschillende temperaturen, schokken, water en röntgenstralen. De high-endurance microSD-kaart is dan ook vooral bedoeld om kritieke momenten gedurende een langere periode op te nemen zonder risico op aangetaste of verloren data. Aangezien schrijfintensieve applicaties sterk afhankelijk zijn van betrouwbaarheid én prestaties, voorziet de nieuwe high-endurance microSD-kaart in duurzaamheid, een hoge opslagcapaciteit en een verlengd uithoudingsvermogen om te kunnen voldoen aan de unieke opname-eisen van home security camera’s en dashcams.

Praktijk

Kingston’s high-endurance microSD-kaarten zijn verkrijgbaar met een 32, 64 en 128 GB opslagcapaciteit. De Kingston 128 GB high-endurance microSD-kaart heeft een leessnelheid van 95 MB/s en een schrijfsnelheid van 45 MB/s. De 32 en 64 GB versies hebben een lagere schrijfsnelheid, te weten 30 MB/s. Wij hebben een 128GB kaart twee weken getest in een dashcam. De dashcam slaat beelden op in HD ready (720p, 30 of 60p) of Full HD (1080p, 30P) met een beeldhoek van 140 graden. In de hoogste Full HD videokwaliteit deed de Kingston high-endurance microSD-kaart zijn werk zonder problemen. De beelden waren vloeiend en vertoonden geen enkele afwijkingen. In combinatie met een Kingston MicroSD-adapter is het ook mogelijk om deze high-endurance MicroSD-kaart te gebruiken in een ‘gewone’ digitale camera. We hebben dat ook geprobeerd en video-opnamen op de high-endurance microSD-kaart in zowel Full HD- als in 4K-kwaliteit (in MP4-formaat) opgenomen met een Sony A6400 systeemcamera. Dat leverde ook geen problemen op en zelfs de 4K-video werd feilloos vastgelegd en zag er prima uit. De Kingston high-endurance microSD-kaarten zijn al met al breed inzetbaar.

Conclusie

De 128 GB uitvoering van de Kingston high-endurance microSD-kaart kost € 34,99. Voor dat geld krijgt men een uiterst degelijke microSD-kaart die tegen een stootje kan en wordt geleverd met twee jaar garantie en gratis technische ondersteuning. Kingston is een vooraanstaande leverancier van opslagmedia. Wij gebruiken al sinds jaar en dag tot volle tevredenheid Kingston geheugenkaarten bij al onze cameratests. Nog nooit heeft een kaart ons in de steek gelaten. Dat zal ook zeker opgaan voor de nieuwe Kingston high-endurance microSD-kaarten. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.kingston.com.