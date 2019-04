Canon Zoemini All-in-One instant-cameraprinters

Canon heeft de komst van twee instantcameraprinters, de Canon Zoemini S en Canon Zoemini C, aangekondigd. De nieuwe productlijn van All-in-One instant-cameraprinters bouwt voort op het succes van de originele Canon Zoemini die in 2018 werd geïntroduceerd. De nieuwe modellen cameraprinters in zakformaat neem je gemakkelijk overal mee naartoe zodat je, waar je ook bent, in een handomdraai foto’s op zelfklevend 5×7,6cm Zink fotopapier af kunt drukken. Het fotograferen van alledaagse gebeurtenissen was nog nooit zo eenvoudig en leuk als met deze compacte en lichtgewicht gadgets!

De Canon Zoemini S is dé must-have voor iedereen die zijn of haar (vakantie)avonturen met vrienden en vriendinnen, een spontane selfie, de leukste festivalmomenten of een Instagramwaardig gerecht wil vastleggen, printen en delen. De Canon Zoemini S heeft een 8-megapixelcamera en is tevens voorzien van een spiegel aan de voorzijde en een ringlicht voor de perfecte selfie. Daarnaast is de cameraprinter eenvoudig in gebruik en op afstand te bedienen via de Canon Mini Print-app. De Canon Zoemini S is verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren: roségoud, matzwart en parelmoerwit. De Canon Zoemini S past moeiteloos in de palm van een hand, jas- of rugzak en kan dus eenvoudig overal mee naartoe worden genomen.

De Canon Zoemini S wordt ondersteund door de gratis te downloaden Canon Mini Print-app (iOS/Android), waarmee gebruikers hun foto’s direct vanaf een smart-apparaat kunnen printen met behulp van Bluetooth en bovendien kunnen bewerken met een reeks aan creatieve filters en kaders. Dankzij de Canon Mini Print-app worden gebruikers ook niet geconfronteerd met de uitdagingen van groepsselfies – functies als bediening op afstand zorgen er namelijk voor dat iedereen in beeld komt. Naast Instagram en Facebook stelt de Canon Mini Print-app gebruikers tevens in staat om verbinding te maken met Google Photos en Dropbox, zodat ze onderweg direct prints van dierbare herinneringen kunnen maken.

De Canon Zoemini C heeft een 5-megapixelcamera, een spiegel aan de voorzijde voor de perfecte selfie en een Micro SD-kaartsleuf. De Canon Zoemini C is verkrijgbaar in vier opvallende kleuren – bubble gum pink, bumblebee yellow, mint green en seaside blue – en is de perfecte metgezel om direct de leukste herinneringen te printen. Zowel de Canon Zoemini S als Canon Zoemini C worden geleverd met 10 vel zelfklevend, scheur- en veegbestendige Zink printpapier, waardoor alle dierbare momenten direct geprint kunnen worden en als decoratie gebruikt kunnen worden – van het versieren van een slaapkamerwand tot een koelkast of een smart-apparaat. Extra papier is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 of 50 vel.

Beide modellen zijn vanaf eind april 2019 verkrijgbaar. De adviesprijs van de Canon Zoemini S is € 169,00 en de Canon Zoemini C gaat € 119,00 kosten.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.