Canon lanceert EOS 250D

Canon heeft met de EOS 250D de opvolger van de populaire EOS 200D gelanceerd. De EOS 250D is ´s werelds lichtste reflexcamera met variangle-scherm en zit vol met de nieuwste technologieën. Deze compacte reflex biedt gebruikers een kennismaking met fotografie met verwisselbare lenzen. Dankzij het intuïtieve variangle-touchscreen neem je tevens eenvoudig vlogs op.

De Canon EOS 250D beschikt over een gebruikersinterface met ondersteuningsfunctie voor een eenvoudige bediening, een 24,1-megapixel Dual Pixel CMOS APS-C-sensor, 4K-videocapaciteit, een supersnel en dynamisch autofocussysteem plus een uitstekende connectiviteit met slimme apparaten. Daarnaast is de camera uitgerust met DIGIC 8, Canon’s nieuwste beeldprocessor die veel van zijn functies aanstuurt en regelt waaronder 4K-videoregistratie, 4K time-lapse en 4K-beeldselectie uit 4K-video’s. En dat alles in een compacte, lichtgewicht body. De ondersteuningsfunctie van de gebruikersinterface maakt een eenvoudige bediening mogelijk en tips & tricks op het LCD-scherm zorgen ervoor dat iedereen het meeste uit de camera kan halen. Voor gebruikers is het ook gemakkelijk om hun ervaringen op een fantasievolle manier vast te leggen met behulp van de Canon Creatieve Assist-functie; een reeks aan beeldeffecten, filters en tools voor kleuraanpassing. Al deze mogelijkheden zijn vooraf te selecteren bij het kiezen van de juiste compositie van de opname of juist nadat de foto is gemaakt.

DIGIC 8

De Canon DIGIC 8-beeldprocessor ondersteunt diverse verbeteringen waar het gaat om de Live View-autofocusprecisie en Eye AF, Auto Lighting Optimizer, Digital Lens Optimizer en Highlight Tone Priority. De 24,1-megapixel beeldsensor presteert goed in situaties met weinig omgevingslicht en maakt een geringe scherptediepte mogelijk waardoor familieportretten een fraaie achtergrond-onscherpte krijgen. De geavanceerde cameratechnologie in combinatie met het gebruiksgemak maakt van de EOS 250D de perfecte reflex voor iedereen die bijzondere familiemomenten wil vastleggen, zodat daar nog generaties lang van kan worden genoten. Het intuïtieve variangle-touchscreen maakt comfortabel fotograferen vanuit verschillende hoeken mogelijk. De Canon Dual Pixel CMOS AF-technologie houdt iedereen scherp in beeld bij het vastleggen van foto’s of video’s via het touchscreen. Voor een klassieke opnamebeleving heeft de EOS 250D een optische zoeker en een snelle 9-punts AF, zodat alles haarscherp wordt vastgelegd.

Canon Camera Connect-app

Wanneer foto’s en video’s klaar zijn om te worden gedeeld, maakt de EOS 250D met behulp van de gratis Canon Camera Connect-app voor iOS en Android moeiteloos contact met slimme apparaten via Bluetooth en WiFi. Vanaf dat moment zijn foto’s en video-opnamen te downloaden naar een slim apparaat, kunnen ze worden bekeken en op social media worden geplaatst of worden gedeeld met vrienden en familie. Dankzij de Canon Camera Connect-app is het ook makkelijk om op afstand met een slim apparaat foto’s en videobeelden vast te leggen, ideaal voor groepsfoto’s met alle familieleden of het maken van een handsfree selfie. Met de functie Automatic Image Transfer kunnen opnamen automatisch worden verzonden zodra ze zijn gemaakt – zodat je zeker weet dat er altijd een veilige back-up is van dierbare herinneringen.

De EOS 250D is vanaf eind april 2019 verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en zilver en heeft een adviesprijs van € 559,99. De adviesprijs van de EOS 250D kit inclusief de EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM is € 659,99.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.