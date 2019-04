Canon breidt PIXMA G-serie uit

Canon heeft drie compacte en kosteneffectieve printers met navulbare inkttanks aan de bestaande Canon PIXMA G-serie toegevoegd. Deze modellen zijn ontworpen voor gebruik op kleine kantoren of kantoor aan huis. Het betreft de Canon PIXMA G6050, PIXMA G5050 en PIXMA GM2050.

De Canon PIXMA G6050 is een multifunctionele kleurenprinter met scan- en kopieermogelijkheden en een praktisch, naar voren gericht kantelbaar 2-regelig LCD-scherm. De GM5050 is een ‘single function’ kleurenprinter met Ethernet-aansluiting voor veilige netwerkverbindingen en WiFi-connectiviteit voor slimme apparaten en de PIXMA GM2050 is een ‘single function’ zwart-wit printer met navulbare inkttank. Deze printers zijn ontworpen voor intensief gebruik in de kantooromgeving, hebben een betere printkwaliteit, hoge printsnelheid en concurrerende printkosten. Met slechts drie zwarte inktflessen zijn tot 18.000 zwart-wit pagina’s te printen of 7.700 pagina’s bij gebruik van zwarte inkt uit de kleurensets van de Canon PIXMA G6050 en G5050, waardoor onderbrekingen tot een minimum worden beperkt en tijd wordt bespaard doordat het niet langer nodig is voortdurend inktcartridges te bestellen. Dit resulteert in lagere printkosten per pagina.

De drie printers maximaliseren de productiviteit met automatisch dubbelzijdig printen en een capaciteit van 350 vel normaal papier, waardoor bijvullen van papier minder vaak nodig is en op papierkosten wordt bespaard. De Canon PIXMA G6050 en Canon PIXMA G5050 kunnen ook levensechte fotoprints zonder witrand produceren in formaten tot A4 en een 4×6 inch foto in ongeveer 37 seconden printen. Elke printer maakt bovendien slim en praktisch printen via de Canon PRINT-app voor iOS en Android mogelijk en ondersteunt printen vanuit de cloud met de PIXMA Cloud Link, inclusief Google Drive, Dropbox en Evernote. Om de flexibiliteit verder te vergroten, kunnen gebruikers van de PIXMA G6050 en G5050 rechtstreeks draadloos printen vanaf een slim apparaat met AirPrint (iOS), Mopria (Android) of Windows 10 Mobile.

Voor gebruikers die een veiligere verbinding nodig hebben, is ook een Ethernet-aansluiting beschikbaar. De Canon PIXMA G6050 en Canon PIXMA G5050 zijn compatibel met een aantal nieuwe media, waaronder magnetisch fotopapier, zelfklevend fotopapier en 3,5×3,5 inch vierkant fotopapier – ideaal voor mensen die thuis creatief met hun printer aan de slag willen gaan. Met Canon’s nieuwste serie printers met navulbare inkttanks kunnen kleinere ondernemingen of kantoren aan huis profiteren van kosteneffectieve productiviteit en hoge printvolumes zonder dat ze concessies moeten doen aan de kwaliteit van hun documenten.

De Canon PIXMA G6050, PIXMA G5050 en PIXMA GM2050 zijn vanaf juni 2019 verkrijgbaar. De Canon PIXMA G5050 en PIXMA GM2050 hebben beide een adviesprijs van € 289,-. De Canon PIXMA G6050 heeft een adviesprijs van € 369,-.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl.