Nieuw van Ashampoo is Home Design Pro 5. Met dit programma is de gebruiker in staat om zijn of haar droomhuis, uitbreiding of renovatie op de PC te ontwerpen, meubileren en visualiseren. Dankzij de ingebouwde Startassistent in combinatie met meerdere automatische functies kunnen gebruikers snel aan de slag en worden complexe berekeningen vergemakkelijkt. De meegeleverde objectcatalogus omvat meubels, elektrische apparaten, decoraties enzovoort.

Ashampoo Home Design Pro 5 is alleen beschikbaar voor het besturingssysteem Windows (7 en hoger) en vereist minimaal 4 GB werkgeheugen (RAM) en 1,34 GB opslagruimte. Het programma wordt geleverd met muren, plafonds, ramen, deuren, uitsparingen, dakramen, zonnepanelen, schoorstenen en elektrische apparaten, alle ontwerpelementen van de hoogste professionele kwaliteit. Drie ontwerpniveaus (2D, 3D, doorsnede) zorgen, bij elke planningstap, voor maximale duidelijkheid. Het huisontwerp software ondersteunt ook SketchUp en Collada imports voor een nog meer gedetailleerde inrichting. Opties voor fotovoltaïsche systemen zijn verder verbeterd door de toevoeging van populaire dakinstallaties. Dankzij 3D rasterelementen kunnen gebruikers snel grote gebieden plannen en verwerken en het ondersteunen voor het spiegelen van objecten en 2D-symbolen geeft nog meer personalisatie mogelijkheden. De toepassing beschikt ook over talrijke symbolen voor gas-, water- en veiligheidsapparaten om deze gebieden van de planning volledig te bestrijken. Kortom, elk aspect van de bouwplanning kan worden verwerkt en de indrukwekkende 3D-weergave ondersteunt virtuele rondleidingen om de gebouwen al in de planningsfase te ontdekken.

Bouwassistent

Na het starten verschijnt de zogeheten Startassistent. Via de optie Leerfilmpjes gaat men naar een online support pagina (in het Engels of Duits) waar men instructiefilmpjes kan bekijken over de werking van het programma. Via de optie Bouwassistent komt men in een soort wizard waarmee men in vijf stappen een bouwproject kan starten. In het eerste venster dient men de naam van de bouwheer (de opdrachtgever), de naam van de planner en de locatie van het bouwproject in te geven. In het tweede venster geeft men onder andere de basiseenheid (meters of centimeters), de schaal en de vorm van de plattegrond op. In het derde venster worden de afmetingen, wanddikte en verdiepingshoogte in gevoerd en in het vierde venster worden de verdiepingen aangemaakt. In het laatste venster wordt de nokhoogte, dakstijl, dakhelling en dergelijke in gevoerd. Hier mee is de basis van het bouwproject vastgelegd. Vervolgens kan men met behulp van de constructie-elementen het pand invullen. Als de plafonds, vensters, deuren, schoorsteen, trappen, dakkapellen en dergelijke op de gewenste plekken zijn geplaatst, krijgt het project langzaam zijn definitieve vorm. Het programma beschikt zelfs over een functie om zonnepanelen op het dak te positioneren. Heeft men het bouwproject eenmaal in de steigers staan, dan kan men via de optie Weergave het project van alle kanten bekijken. Er is zelfs een optie Rondleiding beschikbaar om door het pand te wandelen.

Conclusie

Het maken van een 2D- of 3D-tekening van een te bouwen huis of aanbouw is voor leken niet eenvoudig. Dankzij de instructiefilmpjes en de handige Bouwassistent kan men na enig oefenen toch vrij snel met Ashampoo Home Design 5 tot leuke resultaten komen. Vooral de talrijke weergavefuncties zijn erg handig en kunnen bijvoorbeeld ook bij het opnieuw inrichten van een woonhuis van pas komen. Het programma kost tijdelijk slechts € 21,- (in plaats van 49,99) en op de website van Ashampoo kan men voor aanschaf eerst een probeerversie (10 dagen + 20 dagen na e-mailregistratie) downloaden om het programma uit te proberen. Bouw- of verbouwplannen? Probeer het programma dan ook zeker even uit. Aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.ashampoo.com/nl/.