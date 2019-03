Softwarefabrikant Magix heeft met Vegas Movie Studio 16 een nieuwe versie van dit populaire videobewerkingsprogramma uitgebracht. Krachtige nieuwe functies stellen zowel beginnende als ervaren gebruikers in staat prachtige video’s te maken op een efficiënte manier. De nieuwe Guided Video Creator leidt de gebruiker stap voor stap in vier eenvoudige stappen naar de voltooide video. Zelfs zonder voorafgaande kennis kan iedereen indrukwekkende resultaten behalen. Wij namen de proef op de som.

Vegas Movie Studio 16 is verkrijgbaar in drie edities, te weten Standaard, Platinum en Suite. Wij bekeken de Suite versie. De systeemvereisten voor Vegas Movie Studio 16 Suite zijn een 64-bit versie van Windows 7, 8, 8.1 of 10, 2.5 Ghz-processor of hoger, 8GB werkgeheugen, NVIDIA, AMD/ATI of Intel GPU videokaart met tenminste 512 MB werkgeheugen en minimaal 1,5 GB schijfruimte voor de installatie van het programma. Bij gebruik van 4K-media heeft men minimaal 16GB werkgeheugen en een SolidStateDisk (SSD) of MultiDiskRaid nodig. Let op: genoemde videokaarten moeten voorzien zijn van een redelijk recent stuurprogramma. Controleer dit vooraf op de website van de fabrikant! De ondersteunde videobestandsformaten voor import zijn AAC, AA3, AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV en HEVC, voor afbeeldingen zijn dat BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, WDP, WMPhoto, DDS, DPX en EXR en de audioformaten AAC, AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG, PCA, W64, WAV en WMA worden ondersteund. Exporteren kan naar de videoformaten AVC/AAC, AVCHD, AVI, MOV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MVC, RM, WMV, XAVC S en HEVC. Afbeeldingen kunnen worden geëxporteerd in de formaten BMP, JPEG, PNG, TIFF, WDP, WMPhoto, DDS, DPX en EXR, en audio naar AAC, AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG, PCA, W64, WAV en WMA formaat.

Nieuw

De nieuwe optie Guided Video Creator (in het startscherm) leidt de gebruiker stap voor stap in vier eenvoudige stappen naar een voltooide video. Hiermee kan iedereen, zelfs zonder voorafgaande kennis, indrukwekkende resultaten boeken. Verschillende bewerkingsmodi bieden vereenvoudigde gebruikersinterfaces om bestanden te importeren en te rangschikken, effecten toe te passen, overgangen toe te voegen en de film te voltooien. De gebruiker kan eenvoudig overschakelen tussen de verschillende werkomgevingen of naar de krachtige Power User-modus gaan om snel en efficiënt video’s te maken. Met geoptimaliseerde bewerking van projectmedia kunnen videominiaturen snel worden doorzocht om het beste deel van een clip te vinden en in- en uitpunten in te stellen om alleen het deel van de video te isoleren dat u nodig hebt. Voor meer precisie kunnen miniaturen ook van grootte worden veranderd. Dankzij het krachtige interactieve storyboard kunnen gebruikers snel een ruwe snit maken en wijzigingen direct op de tijdlijn zien. Met deze en vele andere intelligente workflow-optimalisaties biedt Vegas Movie Studio nieuwe standaarden voor intuïtieve videobewerking. Naast de standaardversiefuncties, bieden de Platinum- en Suite-versies een aantal krachtige nieuwe functies die meestal alleen te vinden zijn in professionele videobewerkingstoepassingen. Nauwkeurige bewegingsregistratie maakt het gemakkelijk om een bewegend object te volgen en te isoleren om effecten toe te passen en tekst bij te voegen. Met de nieuwe videostabilisatie-engine in wordt trillend beeldmateriaal gestabiliseerd en wordt het in een handomdraai een vlekkeloze video. Met de volledige 360 graden-workflow kunnen dual-fisheye-opnames nu eenvoudig worden samengevoegd, verwerkt en geëxporteerd.

Installatie

Het programma wordt geleverd in een ouderwetse doos met programma-dvd, compacte installatiegids in acht talen (waaronder Nederlands) en een kaart met registratienummer. Het is ook mogelijk het programma online aan te schaffen. In dat geval kan men er ook voor kiezen het programma eerst 30 dagen uit te proberen. Extra voordeel van het online aanschaffen is dat men dan ook direct de laatste versie van het programma binnenhaalt. Kopers van een doos worden na installatie overigens wel via een boodschap geattendeerd op een eventuele nieuwere versie. Naast het programma zelf bevat de cd-rom tevens de hulpprogramma’s Vegas DVD Architect, Music Maker en een pakket met NewBlue hulpprogramma’s. Met Vegas DVD Architect kan men zijn of haar films compleet met menu’s en navigatieknoppen op een dvd of Blu-Ray discs branden en met Music Maker kan men zelf een muzieknummer maken ter ondersteuning van de filmbeelden. De NewBlue Supreme Package bestaat uit de NewBlue Transitions Ultimate, Cartoon Plus, Cinema Collection-sjabloon, Chroma Key Pro, Essentials 5 V3, Fluid-sjabloonpack en Titler Pro Express. Volume 3 van Essentials 5 biedt professionele gereedschappen om de kleur, details en verfijning van een project te optimaliseren en met Titler Pro Express kan men professionele, geanimeerde 3D-titels maken. Mede dankzij deze meegeleverde hulpprogramma’s haalt men met Vegas Movie Studio 16 Studio alle benodigde gereedschappen in huis om – mede ook dankzij de intuïtieve workflow – een filmproject succesvol te maken.

Gebruikersinterface

De in zwart en grijs uitgevoerde gebruikersinterface ziet er strak en overzichtelijk uit. In principe zien we vijf vensters met linksboven het Quick Start venster, daarnaast een Add Media venster waarin standaard de mediabestanden worden getoond, rechts daarvan een preview venster waarin het onderhavige project kan worden bekeken, helemaal rechts een venster met de audio properties en onderaan over de volle breedte een tijdbalk met daarop de nodige mediabalken. Het Add Media venster kent vijf weergaven, te weten Project Media, Explorer, Transitions, Video FX en Media Generators. Elk venster kan men door slepen van de randen qua grootte aanpassen of via het kruisje eventueel helemaal sluiten. Op die manier kan men de gebruikersinterface vrij vlot optimaliseren voor de taak waar men op dat moment mee bezig is. Via de menu-optie View zijn alle beschikbare vensters ook te openen en te sluiten. Handig is de mogelijkheid om via de optie Windows Layouts een specifieke combinatie van vensters te bewaren voor hergebruik. Op die manier kan men de gebruikersinterface helemaal aan de workflow aanpassen door aangepaste vensterlay-outs voor specifieke taken als beeldbewerking, geluidsopname en afwerking op te slaan. Via de optie Default Layout (Alt+D, D) kan men overigens altijd terugkeren naar de oorspronkelijke vensterindeling.

Gereedschappen

Vegas Movie Studio 16 Suite telt voldoende bewerkingsgereedschappen om elke taak tot een goed einde te brengen. In dit programma kan men tot 200 audionummers en 200 videoclips toevoegen aan een project inclusief robuuste beeld-in-beeldgereedschappen. Men hoeft zicht dus niet te beperken tot eenvoudige bewerkingen. Bijzonder handig is de mogelijkheid om bewogen video’s te herstellen. Dankzij de geavanceerde ingebouwde beeldstabilisatie, aangedreven door toonaangevende Mercalli V2 beeldstabilisatietechnologie van ProDAD, zet men onrustige videobeelden om in vloeiende beelden. Ook de kleuren kan men achteraf gemakkelijk optimaliseren. Een betere doortekening van de schaduwen, de middentonen verbeteren, stel uw wit in op zuiver wit, het is allemaal mogelijk. Het kleurcorrectiefilter biedt een eenvoudig te gebruiken driewielige interface en biedt volledige controle over kleuren, verzadiging en verbeteringen. Focus op een punt en pak een bepaalde kleur met de secundaire kleurcorrectie, terwijl men andere kleuren onveranderd laat. Verander die kleur naar een andere tint of zorg dat hij opvalt, terwijl men alle andere kleuren omzet in zwart en wit. Maak gebruik van een breed scala aan extra kleurcorrectiefilters om saaie video’s levendig te maken of speciale kleureffecten te creëren. Kortom, de gereedschapstas is flink gevuld!

Praktijk

Om een nieuw videoproject te starten kiest men Project > New (Ctrl+N). In het venster New Project selecteert men vervolgens de juiste regio en het gewenste audio- en videoformaat. Bij Name geeft men het project een unieke naam en ten slotte klikt men op OK. De diverse werkvensters zijn nu leeg en men kan aan de slag. De eerste stap is via Add Media de te gebruiken audio-, video- en fotobestanden in het venster Project Media te plaatsen. Bij het selecteren kan men via de opties Audio, Video of Stills vooraf het bestandstype selecteren om het zoeken te vergemakkelijken. Heeft men alle bestanden in het mediavenster geplaatst, dan kan men met het feitelijke montageproces beginnen door de mediabestanden in de gewenste volgorde op de tijdbalk te plaatsen. Dit werkt heel eenvoudig: men sleept videoclips naar de videobalk en plaatst ze in de gewenste volgorde. Ook stilstaande beelden kan men op die manier in een video opnemen. Muziekbestanden positioneert men op dezelfde wijze op de muziekbalk en gesproken audiobestanden op de audiobalk. Teksten kan men via de tekstbalk toevoegen. Overgangen tussen twee scènes kan men animeren door in het venster Transition een overgang te selecteren en deze te slepen naar de gewenste overgang.

Effecten

Behalve aantrekkelijke overgangseffecten via het venster Transitions bezit het programma ook nog een groot aantal speciale beeldeffecten. In het venster Video FX vindt men een overzicht van alle beschikbare effecten. Een effect toepassen op een videoclip is simpel: men sleept het effect uit het venster Video FX naar de desbetreffende clip en laat het los. Dat is alles. Wil men een specifiek effect, bijvoorbeeld een kleurcorrectie of beeldruis toevoegen, toepassen op de hele film, dan klikt men vooraan in de videobalk op Fx en selecteert men in het venster Plug-In Chooser het gewenste effect en pas het op de hele film toe. Heeft men alle overgangseffecten, titels en dergelijke gereed, dan wordt het tijd om de film te bewaren. Klik daarvoor in de menubalk op de knop Make Movie. In het venster Make Movie kan men kiezen uit optie om de film direct te uploaden naar Vimeo, YouTube of Facebook, de film te branden op DVD of Blu-Ray Disc, de film op te slaan op een aangesloten camera of draagbaar apparaat, of om de film op de harddisk te bewaren. Kiezen we voor de laatste optie, dan krijgen we in het volgende venster de keuze uit een aantal videoformaten en kunnen we de plek selecteren waar we de film willen opslaan. In het volgende venster geven we na het renderen van de film deze een naam en tot slot klikken we op Finish om de film op te slaan.

Conclusie

MAGIX Vegas Movie Studio 16 Suite is door de drag-&-drop-functionaliteit eenvoudig in gebruik, maar dankzij het grote aantal videobewerkingsgereedschappen en beeldeffecten ook bijzonder krachtig. Diverse pro-level bewerkingsgereedschappen, zoals multicam-montagegereedschappen en ondersteuning voor 4K-video, maken dit programma ook geschikt voor de meer ervaren videobewerker. Ondanks de krachtige gereedschappen is het programma relatief gemakkelijk in gebruik. Pluspunt is ook de mogelijkheid om de gebruikersinterface aan de eigen wensen aan te passen. Het programma kost € 119,99 en dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk. De gewone versie zonder extra’s kost € 39,99 en de Platinum versie met Vegas DVD Architect en NewBlue Transitions Ultimate gaat voor € 69,99 over de toonbank. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.magix.com/nl.