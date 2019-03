Sony lanceert RX0 II vlogcamera

Sony heeft met de compacte en zeer robuuste RX0 II ’s werelds kleinste en lichtste compact camera op de markt gebracht. Dit nieuwe model bouwt voort op de kenmerken van de RX0 en beschikt over een LCD-scherm dat tot 180 graden omhoog en tot 90 graden naar beneden gekanteld kan worden. Een van de belangrijkste toevoegingen aan de RX0 II is de elektronische beeldstabilisatie. Dankzij deze technologie blijven video-opnames scherp en rustig zelfs bij snelle bewegingen. Dit alles maakt de camera uitermate geschikt voor vloggers en liefhebbers van selfies.

Met een gewicht van slechts 132 gram en afmetingen van 59×40,5x35mm (B x H x D) verlegt de Sony RX0 II de grenzen van een hoogwaardige compact camera. De camera kan worden gebruikt om foto’s en video’s te maken onder moeilijke omstandigheden, zoals in de regen, onder water of in een zanderige of stoffige omgeving. De camera is waterbestendig tot 10 meter diep, stofbestendig, schokbestendig tot maximaal 2 meter en stootvast tot een kracht van maximaal 200 kg. In de Sony RX0 II zit een 15,3-megapixel stacked Exmor RS CMOS beeldsensor van 13,2×8,8mm en een BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor. Deze combinatie is uitermate geschikt voor snelle prestaties en hoogwaardige beeldkwaliteit voor zowel foto’s als video’s. Verder beschikt dit model over een ISO-bereik van 80-12800. De geïntegreerde ZEISS Tessar T* groothoeklens van 24mm F4.0 heeft een verkleinde minimale scherpstelafstand van 20cm en is daardoor perfect voor het maken van selfies. De RX0 II kan filmopnamen in 4K met 30p maken en leest pixels volledig uit zonder pixelbinning en met 1,7x oversampling. Dit vermindert moiré en onregelmatigheden en zorgt voor vloeiend 4K-beeldmateriaal van hoge kwaliteit. Met de recent geïntroduceerde Imaging Edge-app van Sony kan dit beeldmateriaal eenvoudig worden overgezet naar een smartphone, worden bewerkt en worden gedeeld op social media.

Filmfuncties

Om stabiele beelden te garanderen is de RX0 II voorzien van ingebouwde elektronische beeldstabilisatie, zelfs wanneer content vanuit de hand gemaakt wordt. De stabiliteit kan worden geoptimaliseerd door het beeldmateriaal te exporteren naar een smartphone of tablet via de add-on Movie Edit. Via deze toepassing wordt extra informatie (verfijnde beelddetails) vanuit de beeldopname verwerkt in de video. Hierdoor lijkt het alsof de content is gefilmd met een gimbal. In de add-on Movie Edit zit tevens de Intelligent Framing-functie. Met deze toepassing kan het gefilmde object in het midden van het frame wordt gehouden om vervorming te corrigeren in een nabewerking. Vervolgens kan de gewenste hoogte-breedteverhouding worden geselecteerd op basis van het kanaal waarop de video wordt gedeeld. Extra filmfuncties van de RX0 II zijn onder andere opnamen in superslowmotion tot 1000 bps, een 4K HDMI-uitgang en simultane proxy-filmopnamen. Gebruikers kunnen tevens gebruikmaken van de functies Picture Profile, S-Log2 en Time Code (TC).

Foto’s

De Son y RX0 II is veelzijdig in de zin dat deze naast de videocapaciteiten een scala aan functies voor fotografie bevat. De camera is uitgerust met een sluiter tegen vervorming van tot 1/32.000 seconde en maakt reeksen foto’s tot 16 bps. De camera heeft ten opzichte van de RXO een upgrade gekregen met verbeterde kleurreproductie, waardoor de natuurlijke en levendige kleuren van de menselijke huid nog beter worden weergegeven. Dit model biedt tevens de mogelijkheid om een Soft Skin Effect toe te passen om kleine onvolkomenheden en rimpels weg te werken. Ook kunnen de foto’s worden beschermd tegen verwijdering en kunnen continue opnamen gegroepeerd worden weergegeven op de camera. De populaire Eye-autofocus van Sony is eveneens beschikbaar in de RX0 II. De snelheid, nauwkeurigheid en bediening van deze functie is aanzienlijk verbeterd. Dit maakt het nog eenvoudiger om een portret vast te leggen. Door de sluiterknop half in te drukken wordt het oog van het onderwerp scherp gesteld. Via de voorkeurstoetsen van de camera kan tevens worden bepaald op welk oog (links / rechts / automatisch) de AF geactiveerd wordt. Dankzij deze innovatie kan de fotograaf zich volledig concentreren op de compositie zonder zich zorgen te hoeven maken over scherpstelling. Voor het maken van time-lapse opnamen heeft de RX0 II een ingebouwde intervalopname functie. Deze beelden kunnen worden bewerkt tot fraaie time-lapse video’s via de nieuwe Imaging Edge software van Sony.

De Sony RX0 II-set met de VCT-SGR1-vlogkit (inclusief beugel) is vanaf mei 2019 verkrijgbaar voor € 800,-.

