De prijzen voor smartphones rijzen de laatste tijd de pan uit. Topmodellen van Apple en Samsung kosten nu ruim 1000 euro. Er verschijnen echter nog steeds betaalbare alternatieven op de markt. Zo heeft fabrikant Nuu uit Hong Kong onlangs een reeks aantrekkelijk geprijsde smartphones op de Nederlandse markt gebracht. Wij bekeken de nieuwe Nuu Mobile G2 smartphone.

De Nuu Mobile G2 is verkrijgbaar in het zwart of donkerblauw en wordt geleverd in een langwerpige doos met daarin de G2 smartphone, een oplader met microUSB-kabel, een transparante beschermhoes en een summiere meertalige handleiding. De Mobile G2 smartphone is ongeveer 15,9 x 7,4 x 8,6cm groot en weegt circa 210 gram. De specificaties zijn als volgt: 5,99 inch Full-HD+ aanraakgevoelig beeldscherm (2160×1080 pixels), MT6750 Octa-Core 1.5GHz processor, Android 8.0 (‘Oreo’) operating systeem, 4GB werkgeheugen, 64GB intern opslaggeheugen, 4000 mAh accu, dualSIM-kaarthouder, MicroSD-slot (maximaal 128GB), 20-megapixelcamera (met 2-megapixelcamera ter ondersteuning) en een 13-megapixel selfiecamera aan de voorkant. De G2 ondersteunt 4G (B1/3/7/8/20), 3G (900/2100) en 2G (850/900/1800/1900) netwerken en beschikt over WiFi (802.11 a/b/g/n) en Bluetooth (4.0) connectiviteit. De G2 beschikt verder over een vingerafdruksensor, trilfunctie, G-sensor, nabijheidssensor, omgevingslichtmeter en versnellingsmeter. Kortom, een vrij complete smartphone met prima specificaties.

Instellen

De Mobile G2 beschikt over een speciale kaarthouder met de mogelijkheid om twee nanoSIM-kaarten te plaatsen of één nanoSIM-kaart en een microSD-geheugenkaart. Deze kaarthouder drukt men op de gebruikelijke wijze met een speciaal meegeleverd pennetje uit de smartphone en na het plaatsen van de SIM-kaart(en) en/of geheugenkaart schuift men de houder weer terug in de smartphone. Na het plaatsen van minimaal één SIM-kaart is de G2 gereed voor gebruik. We melden ons aan met ons Google-account door middel van een emailadres en wachtwoord. Daarna wordt gevraagd om een vingerafdruk toe te voegen om de telefoon met een vingerafdruk via de vingerafdruksensor aan de achterzijde te kunnen ontgrendelen. Hiervoor moeten we een aantal keer onze vinger op de vingerafdruksensor leggen totdat deze meldt dat de vingerafdruk is opgeslagen. Naast het gebruik van een vingerafdruk stellen we tevens een pincode in om het apparaat optimaal te beveiligen. Hierna moeten we de Google-services instellen en accorderen en toestemming geven om de Google Assistent te kunnen gebruiken. Bezitters die overstappen van een Apple iPhone of een ander Android toestel wordt de mogelijkheid geboden om eventueel hun oude instellingen via de Cloud over te zetten. Als we al deze stappen hebben doorlopen, is de Mobile G2 klaar voor gebruik en verschijnt het Home-scherm met daarop de bekend Android gebruikersinterface.

Praktijk

De Mobile G2 ligt prima in de hand en het ontgrendelen via de vingerdruksensor gaat lekker vlot. Het royale scherm is scherp en helder. Via de Instellingen kan men via de optie Weergave het helderheidsniveau naar wens aanpassen of hier kiezen voor de optie Aanpasbare helderheid. In dit laatste geval wordt de helderheid van het scherm automatisch aan het omgevingslicht aangepast. Ook kan men hier via Slaapstand de tijd instellen wanneer het scherm als de smartphone niet wordt gebruik in slaapstand moet gaan. Via de optie Geluid kan men het Media-, Alarm- en Beltoonvolume instellen en eventueel aan beide SIM-kaarten een specifieke ringtone toekennen zodat men al aan het belgeluid kan horen of het een privé of zakelijk gesprek is. En via Beveiliging en locatie kan in Vingerafdruk – na het ingeven van de pincode – bij Quick launch shortcuts een specifieke vingerafdruk worden geselecteerd om direct een applicatie te starten. Wie bijvoorbeeld veel fotografeert kan hier de Camera-app aan een vingerafdruk koppelen zodat de camera direct bij het opstarten klaar is voor gebruik. Allemaal handige opties, die het gebruik een stuk aangenamer maken. En voor we het vergeten, de geluidskwaliteit van de telefoon is goed en ook de accuduur voldoet ruimschoots om een drukke dag probleemloos door te komen.

Conclusie

Nuu heeft met de Mobile G2 een smartphone met prima specificaties op de markt gebracht. De grootste verrassing is echter de prijs: de Nuu Mobile G2 heeft een adviesprijs van € 179,99. Voor dat geld krijgt men een smartphone met een royaal 5,99 inch beeldscherm, een prima accu en een dualSIM-kaarthouder. Zelfs een transparante beschermhoes wordt voor dat geld meegeleverd. Op basis van de prima specificaties in combinatie met het wel zeer aantrekkelijke prijskaartje kennen wij de Nuu Mobile G2 een Breekpunt PlusPunt toe in de categorie Smartphones. Nuu smartphones zijn onder andere te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op nl.nuumobile.com.