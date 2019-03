Niko dimschakelaar voor Philips Hue

De Belgische fabrikant Niko heeft speciaal voor Philips Hue lampen een dimschakelaar op de markt gebracht. Met deze nieuwe draad- en batterijloze dimschakelaar kan men de slimme verlichting van Philips Hue niet alleen aan- en uitschakelen, maar ook met één druk op de knop voorgeprogrammeerde lichtscènes oproepen of dimmen. Wij namen de proef op de som.

De Niko schakelaar is, onder de noemer Friends of Hue, volledig compatibel met alle Philips Hue oplossingen. De schakelaar is leverbaar in de kleuren Intense White en Intense Antracite en integreert naadloos in elk interieur. In tegenstelling tot de rechthoekige dimmer van Philips is de Niko dimschakelaar vierkant en past qua formaat op de standaard Europese inbouwdoos. De Niko dimschakelaar beschikt over vier drukknoppen en werkt op kinetische energie. Er zit dus géén batterij in. Dankzij dit gegeven in combinatie met de draadloze besturing kan men deze dimschakelaar door middel van 2 schroefjes of dubbelzijdige tape op elke gewenste plek op de muur monteren. De schakelaar is gemakkelijk te programmeren via de Philips Hue app. Volgens opgave van de fabrikant kan men per Philips Hue bridge 2.x maximaal 25 Niko dimschakelaars koppelen.

Installatie

De schakelaar wordt geleverd in een vierkant doos. In deze doos vinden we de Niko dimschakelaar, een meertalige handleiding, een strip met twee stroken tweezijdige tape en een folder met waarschuwingen voor installatie. De Niko dimschakelaar zelf bestaat uit drie onderdelen, te weten een grondplaat met twee schroefgaten, de schakelunit en een afdekplaat. Het geheel is vervaardigd van stevige kunststof. Het aanmelden van de schakelaar in de Philips Hue app is kinderlijk eenvoudig: via Instellingen gaat men naar Accessoireconfiguratie en tikt men op Accessoire toevoegen. De app gaat nu zoeken en na een paar keer klikken op de schakelaar wordt deze gevonden als Friends of Hue Switch 1. Deze nieuwe schakelaar wordt nu in eigen categorie, genaamd Friends of Hue-schakelaars, binnen het tabblad Accessoireconfiguratie geplaatst. We kunnen nu aan de vier knoppen van de schakelaar een specifieke functie toekennen. Aan elke knop kan men maximaal 3 kamers (met groepen lampen) toekennen. Bij Drukken kan men vervolgens kiezen uit de opties Laatste aan-status, Uit, Helder, Gedimd, Nachtlampje of een van de standaard lichtrecepten (Energie, Concentreren, Ontspannen of Lezen) of een zelfgemaakte scène. Bij Houd ingedrukt kan men kiezen uit Helderheid verhogen, Helderheid verlagen, Lampen uitzetten of Niets doen.

Praktijk

Dankzij de twee verschillende schakelopties per knop voor maximaal 3 kamers per schakelaar kan men dus heel veel lampen bedienen. Wij kiezen ervoor om twee verschillende groepen lampen in de woonkamer aan en uit te kunnen zetten en te dimmen. Dat betekent dat we aan de knop linksboven de eerst groep lampen, bij ons Kamer, toekennen en kiezen bij Drukken voor Laatste aan-status en bij Houd ingedrukt voor Helderheid verhogen. Bij de knop linksonder selecteren we dezelfde groep lampen en kiezen we bij Drukken voor Uit en bij Houd ingedrukt voor Helderheid verlagen. Voor de rechterknoppen herhalen we dit voor de tweede lichtgroep (Kamer 2) in onze woonkamer. We kunnen nu alle lampen in de woonkamer aan- en uitzetten en eventueel dimmen. Heeft men één groep lampen in de woonkamer, dan kan men eventueel twee favoriete lichtscènes met dimfunctie aan de rechterknoppen toekennen. Kortom, de mogelijkheden zijn talrijk en als men een en ander naar wens heeft ingesteld, dan werkt de Niko dimschakelaar als een zonnetje.

Conclusie

Met de Niko dimschakelaar is er eindelijk een vierkante dimschakelaar voor Hue lampen beschikbaar gekomen die past op een standaard Europese inbouwdoos. Het is met recht een slimme dimschakelaar, want de Niko heeft geen stroom of batterij nodig en kan echt overal worden geplaatst. De schakelaar was ook in een handomdraai toegevoegd aan de Hue app en geprogrammeerd. De schakelaar is met € 59,99 niet echt goedkoop, maar op basis van het gebruiksgemak en prima functionaliteit kennen wij de Niko dimschakelaar een Breekpunt PlusPunt toe in de categorie Domotica. De Niko dimschakelaar is onder ander te koop bij Bol.com. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.niko.eu.