Epson WorkForce DS-970

Epson heeft met de WorkForce DS-970 en DS-870 twee snelle documentscanners op de markt gebracht. Het topmodel, de WorkForce DS-970, heeft een scansnelheid van maar liefst 85 pagina’s of 170 afbeeldingen per minuut. En dankzij een automatische documentinvoer van 100 vellen en geavanceerde functies voor taakverwerking, is deze nieuwe scanner een waardevolle aanwinst voor elke gebruiker die zijn of haar documenten vlot wil digitaliseren.

Beide scanners beschikken over een nieuw LCD-kleurenpaneel voor groter gebruiksgemak en diverse functies voor taakbeheer. De ingebouwde sensoren en vernieuwde software garanderen gezamenlijk een hogere productiviteit en beeldkwaliteit. Bij geavanceerde scantaken is het vastlegproces complex. Mensen scannen grote hoeveelheden vertrouwelijke (bedrijfs)informatie in een omgeving waarin de druk hoog is. Dankzij de geavanceerde functies voor taakverwerking, zoals de automatische invoermodus voor voortdurend scannen, een langzame modus voor nauwkeurig scannen van lastige media, een nieuwe functie voor het vaststellen van vuil die de gebruiker waarschuwt als een scan moeilijk leesbaar is en ultrasone detectie van dubbele invoer waarmee gegevensverlies wordt voorkomen, kan men de klus keer op keer doelmatig klaren. De scanners worden geleverd met een USB 3 aansluiting voor snellere gegevensoverdracht, zodat gebruikers maximaal 9000 pagina’s per dag op de DS-970 en 7000 pagina’s per dag op de DS-870 kunnen scannen.

Scansoftware

Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over variaties in documenten die ze moeten vastleggen: beide modellen bieden uitgebreide mogelijkheden voor mediabeheer, variërend van 27 tot 413 gsm, en een scanmodus voor lang papier van maximaal 6096 mm. Voor documenten die niet via de automatische documentinvoer kunnen worden gescand, kunnen gebruikers kiezen uit drie verschillende flatbedoplossingen tot een grootte van A3. Met het optioneel verkrijgbare netwerkinterfacepaneel kan men de DS-870 en DS-970 opnemen in het (thuis)netwerk. Beide apparaten worden geleverd met Document Capture Pro en Epson-scansoftware. Epson-scansoftware is ontworpen voor geavanceerde beeldtechnologie zoals doorzoekbare PDF’s, geavanceerde kleurdropout en automatische skew-correctie. Epson Document Capture Pro biedt functies voor het maken van taakprofielen waarmee gebruikers informatie probleemloos kunnen scannen, opslaan en delen. Geavanceerde functies voor naamgeving, scheiding en routering van documenten maakt scannen eenvoudig en logisch. U kunt bestanden opslaan en verzenden als PDF, JPEG, TIFF en in andere indelingen.

Installatie

De WorkForce DS-970 wordt geleverd inclusief voedingsadapter, netsnoer, cd-rom met drivers en hulpprogramma’s (Windows), handleiding, USB-kabel en garantiekaart. Het apparaat neemt voor een dergelijk krachtige scanner relatief weinig ruimte in beslag. De DS-970 weegt 3,6 kg en is ingeklapt circa 30 cm breed, 17 cm diep en 17 cm hoog. Als men het apparaat in gebruikt neemt, dan dient men de papiergeleiders bovenop en aan de voorkant uit te schuiven, maar dan nog is het apparaat betrekkelijk compact. Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient men eerst de benodigde drivers en software op de computer te installeren. Dit kan via de meegeleverde cd-rom (alleen Windows) of via de website Epson.sn (Windows en Mac). Via de website beschikt men altijd over de laatste softwareversie, dus wij kiezen voor deze optie. Na installatie van de software zetten we de scanner aan en selecteren we eerst de gewenste taal op het LCD-scherm, daarna sluiten we de scanner op onze computer aan en is deze klaar voor gebruik. In de meegeleverde Epson Scan 2 software kan men in het tabblad Hoofdinstellingen onder andere de gewenste scanresolutie (van 75 tot 1200 dpi), scanzijde (enkel- of dubbelzijdig), bestandsformaat (BMP, JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF of PDF) en de map of netwerklocatie waarin de scans moeten worden opgeslagen opgeven. Heeft men deze instellingen eenmaal gedaan en opgeslagen, dan kan men vanaf dat moment documenten of afbeeldingen scannen via één druk op de scanknop op de scanner. Dat levert erg veel tijdwinst op.

Praktijk

Voor de meeste documenten (zakelijk of privé) voldoet het om ze te scannen in een scanresolutie van 200 of 300 dpi en ze op te slaan in PDF-formaat. Het is ook mogelijk om documenten op te slaan in doorzoekbare PDF’s. Vooral voor grotere documenten met veel tekst kan dat handig zijn. Hiervoor dient men dan wel ook de Epson Scan OCR Component te installeren. Pas dan verschijnt de optie Searchable PDF in de lijst van beeldformaten. Het verwerken van de scan duurt dan wel langer. Ter vergelijking: een document van 38 tweezijdig bedrukte pagina’s werd in circa 30 seconden gescand naar PFD-formaat en het duurde 58 seconden om het op te slaan in een doorzoekbare PDF. Wat overigens ook nog steeds lekker vlot is. Dankzij opties als Blanco pagina’s overslaan en Dubbele invoer detecteren worden lege pagina’s genegeerd en het overslaan van pagina’s voorkomen. Het scannen van een document met aan beide zijden kleurenafbeeldingen naar BMP, JPEG, PNG of TIFF levert per pagina een apart beeldbestand (met de toevoeging 001, 002 enzovoort) op. Wil men alle afbeeldingen in één bestand opslaan, dan kan men beter kiezen voor Multi-TIFF. In dat geval krijgt men een bestand met daarin alle afbeeldingen. Via het tabblad Geavanceerde instellingen kan men indien nodig de helderheid, contrast en gamma aanpassen en ook verscherpen en ontrasteren behoren tot de mogelijkheden. Naast de Epson Scan 2 software is Document Capture Pro een gebruiksvriendelijke oplossing voor het scannen en opslaan van elektronische documenten met slechts één druk op de knop. Via deze software kan men de scans ook opslaan in de Microsoft Word- (DOCX), Excel- (XLSX) en PowerPoint-formaat (PPTX).

Conclusie

De Epson WorkForce DS-870 en DS-970 zijn compacte scanners met zeer krachtige scanfuncties. Ze kosten respectievelijk € 700,- en € 1.150,-. De eerstgenoemde is prima geschikt voor mkb-ers en kantoren aan huis, terwijl de DS-970 beter tot zijn recht komt in een kantooromgeving. Ze vallen op door hun gebruiksgemak, verwerkingssnelheid en uitgebreide scanopties. Wie op zoek is naar een snelle documentscanner kunnen we beide modellen zeker aanbevelen!

