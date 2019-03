Sony lanceert XG95 Bravia 4K HDR TV’s

Sony heeft de komst van de XG95-serie Bravia 4K HDR TV in een 55, 65, 75 en 85 inch formaat aangekondigd. Deze modellen zijn vanaf halverwege maart verkrijgbaar bij alle erkende Sony dealers in de Benelux. De XG95 is uitgerust met de Picture Processor X1 Ultimate beeldprocessor voor een uitstekende weergave van 4K HDR. Met meer dan acht miljoen pixels biedt de XG95 de ultieme kijkervaring met meer detail, kleur en contrast.

Dit nieuwe vlaggenschip in de Bravia LED-serie heeft full-array achtergrondverlichting met local dimming en is voorzien van X-tended Dynamic Range PRO. Dankzij deze innovatie worden snel bewegende beelden in actiefilms of bij sportwedstrijden soepel weergegeven. Deze technologie maakt gebruik van een direct LED local -dimmingsalgoritme voor een optimale afstemming van de helderheid en beweging. De geïntegreerde 4K X-Reality PRO beeldprocessor zorgt voor een natuurgetrouw beeld en een perfect contrast. Het 75en 85 inch model zijn uitgerust met X-Wide Angle waardoor kleurverandering wordt beperkt wanneer men vanaf de zijkant kijkt. Dit garandeert een optimaal beeld ongeacht de hoek van waaruit wordt gekeken. Net als bij de Master-series biedt Sony voor de XG95 de Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix.

Naast beeldkwaliteit is geluidskwaliteit een belangrijk element van de kijkervaring. Daarom beschikken deze modellen over Sony Acoustic Multi-Audio. Sony biedt een Sound-from-Picture Reality ervaring. Dit reproduceert de positie van de geluidsbron zeer nauwkeurig, zodat het geluid direct uit de mond van de acteur lijkt te komen wanneer deze spreekt. Dankzij deze innovatie komt het geluid rechtstreeks van het scherm waardoor ervaring, actie en geluid in perfecte harmonie zijn. Ook biedt de XG95 ondersteuning voor HDR-10, HLG en Dolby Vision HDR formaten. De combinatie van deze technologieën garandeert een realistische kijkervaring bij tv-uitzendingen, dvd’s, Blu-ray, internetvideo’s en digitale foto’s. Beelden worden realistisch weergegeven zonder verlies van details voor een levensecht beeld bij ieder type content. De XG95 is compatibel met Android TV van Google. Gebruikers kunnen series en films bekijken via Netflix, YouTube en andere bronnen. En dankzij Chromecast is het eenvoudig om content zoals Netflix, Uitzending Gemist of YouTube rechtstreeks te casten naar de TV.

De Bravia XG95-serie is beschikbaar voor de volgende adviesprijzen: KD-55XG9505 € 1.900,-, KD-65XG9505 € 2.600,- en KD-75XG9505 € 4.500,-. De prijs van de KD-85XG9505 zal later bekend worden gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.