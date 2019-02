Voor het opslaan en delen van bestanden via de cloud zijn diverse handige clouddiensten met bijbehorende programma’s voor tablet en smartphone beschikbaar. Bij uitgeverij Visual Steps is een boek over drie van deze veelgebruikte diensten verschenen. In Ontdek OneDrive, Dropbox en WeTransfer (ISBN 9789059054356) wordt op de bekende visuele wijze uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van OneDrive, Dropbox en WeTransfer.

Het 124 pagina’s dikke boek telt vier hoofstukken. In het eerste hoofdstuk leert u de mogelijkheden van de opslagdienst OneDrive kennen. OneDrive kan met diverse bestanden, zoals tekstdocumenten, muziek en foto’s, overweg. Ook beschikt OneDrive over een gratis versie van Word, Excel en PowerPoint. Dit zijn geen uitgebreide versies van de programma’s, maar uitstekend geschikt voor een gewone gebruiker. In het tweede hoofdstuk wordt de werking van deze programma’s uitgelegd. Daarna komt in het derde hoofdstuk Dropbox uitgebreid aan de orde. Dropbox is een met OneDrive vergelijkbare opslagdienst. De werking van deze clouddienst wordt voor zowel de computer als tablet en smartphone uitgebreid besproken. In het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de werking van WeTransfer. Via de website van deze online dienst kunt u maar liefst 2 GB aan documenten, foto’s, video’s, presentaties en andere grote bestanden delen. Een prima gids voor beginnende clouddienst-gebruikers. Het boek kost slechts € 13.99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Aanbevolen!