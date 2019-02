Nieuwe Nikon Coolpix-camera’s

Nikon heeft met de Coolpix A1000 en Coolpix B600-bridgecamera twee nieuwe compactcamera’s met superzoomobjectieven gelanceerd. Deze lichte en eenvoudig te gebruiken camera’s leveren beelden variërend van scherpe groothoek- tot superteleopnamen.

Coolpix A1000

De Nikon Coolpix A1000 heeft een Nikkor-objectief met een brandpuntsafstand van 24–840mm (met Dynamic Fine Zoom zelfs tot 1680mm) ofwel 35x optische zoom, een nieuwe ingebouwde elektronische zoeker en beschikt over RAW-ondersteuning. Deze compacte camera laat gebruikers eenvoudig van sfeervolle groothoek naar gedetailleerde superteleopnamen overgaan en is daarmee een uitstekende reisgenoot. De camera neemt 4K/UHD- van 30p of Full HD video-opnamen met maximaal 60 bps op.

De camera beschikt verder over een elektronische zoeker (EVF) met een hoog contrast en 1.166.000 beeldpunten voor een duidelijk zichtbaar beeld, een kantelbaar touchscreen in de vorm van een heldere LCD-monitor van 3 inch met 1.036.000 beeldpunten dat in bijna elke richting kan worden gekanteld. De zijzoomknop en terugkeerzoomknop maken het gemakkelijk om de zoom snel en vloeiend aan te passen.

Coolpix B600

De Nikon Coolpix B600-bridgecamera beschikt over een zoomobjectief met een brandpuntsafstand van 24–1440mm (met Dynamic Fine Zoom zelfs tot 2880mm) ofwel 60x optische zoom, een grote monitor en een stevige grip. De camera is veelzijdig in gebruik en heel geschikt om mee te nemen naar een gezinsuitje in het park of op stedentrip. De camera neemt Full HD-video met stereogeluid op. Druk eenvoudig op de speciale filmknop om het opnemen van Full HD (1080p/30p) met stereogeluid te starten.

Talloze ingebouwde creatieve standen maken het eenvoudig om een artistiek tintje aan foto’s of video’s te geven. De 7,6 cm (3 inch) LCD-monitor heeft een hoge resolutie van 921.000 beeldpunten met instelbare helderheid en is behandeld met een antireflectiecoating. Autofocus met doelopsporing zorgt ervoor dat er zelfs bij weinig licht snel op onderwerpen wordt scherp gesteld.

De Nikon Coolpix A1000 is te koop voor een adviesprijs van € 449,- en de Nikon Coolpix B600 gaat € 359,- kosten.

Kijk voor meer informatie op www.nikon.nl.