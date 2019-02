Flic: bedien je slimme lampen en nog meer met één knop

Het Zweedse bedrijf Flic heeft onder dezelfde naam een slimme knop op de markt gebracht waarmee men met één druk op de knop tientallen toepassingen kunt starten. De Flic Smart Button is volledig draadloos en kan via de bijbehorende app verbinding maken met al je slimme apparaten. Dit biedt interessante mogelijkheden, zoals het gelijktijdig aan- en uitzetten van verschillende merken slimme lampen. Wij probeerden de Flic Smart Button uit.

De Flic Smart Button is leverbaar in drie verschillende kleuren: wit, zwart en turqouise. De Flic wordt geleverd in een vierkant doosje met daarin de Flic Smart Button, een clip en een herbruikbare Flic sticker. De ronde Flic is vervaardigd van siliconen en heeft een diameter van circa 2,7 cm en is 0,8 cm hoog. Aan de onderkant zit een plastic beschermlaagje. Als je deze verwijderd kun je de Flic op een vlakke ondergrond vastplakken. Je kunt hem dan ook heel eenvoudig overal plaatsen. In de douche om muziek af te spelen en nummers te skippen (hij is waterdicht!). In de trapopgang om de verlichting aan te doen. Bij de voordeur als deurbel of in de auto om met één druk op de knop je favoriete playlist van Spotify over Bluetooth af te spelen. In de Flic zit een verwisselbare celbatterij (CR2016) die volgens de fabrikant goed is voor 18 maanden gebruik. Elke Flic Smart Button werkt met één of twee keer kort indrukken of de knop wat langer ingedrukt houden. Aan deze drie mogelijke drukacties kun je vervolgens in de bijbehorende Flic app instellen wat hij per actie moet doen. De Flic Smart Button ondersteunt daarvoor een groot aantal slimme apparaten en diensten, waaronder Philips Hue, LIFX, Ikea Tradfri, Sonos, WeMo, Chromecast, Spotify enzovoort. Lampen in- of uitschakelen, muziek afspelen, je smartphone zoeken of wanneer je een slim koffiezetapparaat hebt met één druk op de knop koffie zetten. Het is allemaal mogelijk met de Flic Smart Button.

App

Je kunt hem zelfs volledig programmeren om met één druk een pizza te bestellen via Thuisbezorgd, dubbel drukken voor de Sushischotel van je favoriete restaurant, of inhouden voor een Chinese rijsttafel. Wij waren echter vooral geïnteresseerd of het mogelijk was onze LIFX Beam gelijktijdig met onze Hue Signify vloerlamp aan en uit te kunnen zetten. De eerste stap is het downloaden van de Flic app. Vervolgens dient men in de app eerst een Flic gebruikersaccount aan te maken. Daarna moet je de aangeschafte Flic Smart Button toevoegen aan de app. Tik daartoe op het tabblad Phone en vervolgens op Add Flic to Phone. Druk vervolgens eenmaal op de Flic Smart Button en bevestig vervolgens het bluetooth-koppelingsverzoek door op Koppel te tikken. Tik op Finish en de Flic Smart Button is nu gereed voor gebruik. Tik in de app op de zojuist toegevoegde Flic Smart Button en je kunt nu aan de drie acties, te weten Click, Double Click en Hold, specifieke opdrachten koppelen door op het plusteken achter de desbetreffende actie te drukken. Er verschijnt nu een lijst met de volgende bedieningscategorieën: Popular, Fun, Connected Lights, Smart Home, Media, Time Management, Fitness, Communication en Advanced. In de categorie Connected Lights vinden we de merken Ikea Tradfri, LIFX, Lightify, Philips Hue, Telldus en WeMo. We kunnen onze wens om onze LIFX Beam gelijktijdig aan laten gaan met onze Philips Hue Signify vloerlamp realiseren.

Hue en LIFX

We selecteren daarvoor achter Click in de categorie Connected Lights eerst voor LIFX Local Network en maken verbinding met onze LIFX Beam. We selecteren onder Local Lights de in ons thuisnetwerk gevonden LIFX Beam en stellen de Mode in op Toggle en de Color op Current. Tot slot klikken we op Add en de Beam is toegevoegd aan de Flic Smart Button. Vervolgens klikken we weer op het plusteken achter Click en selecteren nu Philips Hue. We maken eerst via Setup verbinding met de aanwezige Hue Bridge door kort op de knop van de Hue Bridge te drukken. Nadat er verbinding is gemaakt met de Hue Bridge kunnen we in de lijst Lights de gewenste lamp selecteren of via Groups de gewenste kamer. Het is ook mogelijk om via Scenes per kamer een gewenste scène te selecteren. We beginnen echter simpel en selecteren de gewenste Hue Signify vloerlamp en stellen ook hier de Mode in op Toggle en de Color op Current. We tikken rechtsboven op Done en zien nu in het My Flic scherm onder Click zowel de Philips Hue lamp als de LIFX Beam staan met de opties Toggle en Current color actief. We drukken éénmaal kort op de Flic Smart Button en voilà: zowel De LIFX Beam als de Philips Hue Signify vloerlamp gaan aan in hun laatst ingestelde stand. Drukken we weer kort op de Flic dan gaan ze uit, prima!

Sonos

Het gelijktijdig draadloos kunnen bedienen van twee verschillende merken slimme lampen is al erg handig, maar de Flic Smart Button kan nog veel meer. Zo kan men niet alleen het licht met één druk op de knop aandoen, maar ook gelijktijdig bijvoorbeeld een afspeellijst op Sonos activeren. Tik daartoe achter Click weer op het plusteken en selecteer Sonos. Kies in de lijst Players de gewenste Sonos speaker en kies onder Actions voor de optie Toggle play. Tik tot slot linksboven op Add. Drukken we nu kort op de Flic dan gaan de lampen aan en wordt de laatste actieve afspeellijst op de Sonos speaker gestart. We kunnen nu aan Double Click de actie Next ofwel volgende nummer afspelen toevoegen. Tik daartoe op het plusteken, kies Sonos en selecteer de desbetreffende speler en de actie Next en tik op Add. Door nu snel te klikken op de Flic springt de Sonos afspeellijst naar het volgende nummer. Wil je de muziek kunnen pauzeren, dan voegende we de optie Toggle Play nogmaals op de inmiddels bekende wijze toe aan Hold. We kunnen nu met één Flic Smart Button onze lichten aan en uitdoen, een Sonos afspeellijst starten en (deels) bedienen. En dat alles met een knop die niet veel groter is dan een munt.

Conclusie

De Flic Smart Button is een uiterst handige gadget die doet wat hij belooft: het draadloos bedienen van slimme apparaten. Vooral de koppelingsmogelijkheden van verschillende merken slimme apparaten zijn krachtig en innovatief. Het nadeel dat de knop gekoppeld is aan één specifieke smartphone, wordt binnenkort opgelost door de ontwikkeling van een Flic Hub die in het thuisnetwerk kan worden geplaatst. Dit is een centrale ontvanger waar tot maar liefst 64 Flic Smart buttons aan kunnen worden gekoppeld. Een losse Flic Smart Button kost € 33,99 en is onder andere te koop bij Bol.com. Er is ook een 3-Pack Colour te koop voor € 84,99. Op basis van het gebruiksgemak en de krachtige mogelijkheden kennen wij de Flic Smart Button een Breekpunt PlusPunt in de categorie Domotica toe. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.flic.io.