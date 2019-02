Canon EOS RP systeemcamera

Met de EOS RP heeft Canon de komst van een full-frame systeemcamera voor amateurfotografen aangekondigd. De Canon EOS RP heeft een 26,2-megapixel full-frame CMOS-beeldsensor, DIGIC 8-processor, Dual Pixel CMOS AF, 4K-movie, WiFi- en Bluetooth-connectiviteit en dat alles is verpakt in een lichtgewicht body met een chassis van magnesiumlegering.

De Canon EOS RP is de kleinste en lichtste full-frame Canon-camera met verwisselbare lens tot nu toe. Met een body van slechts 485 gram is de EOS RP ideaal voor op reis wanneer ruimte en gewicht een belangrijke rol spelen. De EOS RP is gemakkelijk in gebruik en brengt alle voordelen van het EOS R-systeem binnen handbereik, waaronder ’s werelds snelste autofocus. Naast alle voordelen die de full-frame beeldsensor van de EOS RP biedt, heeft het toestel nog andere interessante specificaties voor amateurfotografen. Zo beschikt het toestel over een krachtig Dual Sensing IS-systeem, waarmee cameratrillingen bij opnamen uit de hand gecorrigeerd worden. De camera heeft ook een stille opnamemodus om onopvallend en geluidloos beelden vast te kunnen leggen. Ook videografen vinden in de EOS RP een draagbare en gebruiksvriendelijke camera waarmee uitstekende opnames gemaakt kunnen worden. Met de DIGIC 8-processor kan de EOS RP hoogwaardige 4K-videobeelden vastleggen. Met functies zoals 4K time lapse, interval timer, Movie Servo AF en HDR movies, kunnen gebruikers snelle acties vastleggen met een groter dynamisch bereik.

Fotografen die graag hun foto’s nabewerken, zullen enthousiast zijn over de compact RAW-optie van de EOS RP. Hiermee wordt ongeveer 40 procent bespaard op de bestandsgrootte van standaard RAW-bestanden. Er kunnen daardoor meer opnamen op een geheugenkaart opgeslagen worden, terwijl de flexibiliteit van RAW-opnamen behouden blijft. Voor directe beeldbewerking zijn opnamen in-camera te bewerken met Creative Assist dat een reeks aan filters, effecten en bewerkingsmogelijkheden biedt. Ook de Bluetooth- en WiFi-connectiviteit biedt gebruikers van de EOS RP veel voordelen. Zodra de EOS RP met compatibele iOS- of Android-apparaten is verbonden, kan de camera GPS-coördinaten in het beeldmateriaal opnemen en fotografen een overzicht van hun reislocaties geven. Zo weet je altijd precies waar een foto genomen is. Uiteraard kan de EOS RP bediend worden via de Canon Connect App, zodat bijvoorbeeld foto’s of video’s direct van het toestel overgezet kunnen worden naar de smartphone.

De Canon EOS RP Body is vanaf eind februari 2019 verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 1.519,99. De adviesprijs van de EOS RP kit inclusief de RF 24-105mm f/4L IS USM bedraagt € 2.539,99. Bij beide wordt de EF-EOS R mount adapter tijdelijk gratis meegeleverd.

Kijk voor meer informatie op www.canon.nl/cameras/eos-r-system/.