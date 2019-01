Sony WH-1000XM3 draadloze noise cancelling koptelefoon

Tijdens het hardlopen in het Vondelpark, een lange vlucht naar Tokyo of een reguliere work-out in de gym: de Sony WH1000XM3 filtert automatisch ongewenste geluiden op iedere locatie. Deze koptelefoon is voorzien van toonaangevende noise cancelling via de HD Noise Cancelling QN1 Processor. Dankzij deze innovatie filtert dit model vier keer beter dan zijn voorganger. Achtergrondgeluiden zoals het lawaai van een fitnessruimte en stemgeluiden zijn niet langer hoorbaar.

Daarnaast beschikt de koptelefoon over de Quick Attention modus. Deze is eenvoudig te benaderen via een touch-pad aan de rechteroorschelp van de koptelefoon. Door aanraking via de handpalm wordt de noise cancelling tijdelijk uitgeschakeld en activeren de microfoons. Op deze manier is het mogelijk een gesprek te voeren tijdens het sporten – zonder de koptelefoon af te hoeven zetten. Via dit touch-pad kan tevens van muzieknummer gewijzigd worden, is het volume instelbaar en kan een telefoongesprek worden opgenomen. De Sony 1000XM3 is compatibel met Google Assistant. Via deze assistent kan via spraakcommando’s een smartphone of tablet aangestuurd worden. Naast een verbeterde autonomie en batterijlevensduur tot 30 uur draadloos, heeft deze koptelefoon een Quick Charging-functie om 5 uur van muziek te kunnen genieten na slechts 10 minuten opladen. De Sony WH1000XM3 is verkrijgbaar in stijlvol zwart of zilver. De koptelefoon wordt geleverd met een praktische draagtas, USB-oplaadkabel, vliegtuigadapter en audiokabel. De Sony WH-1000XM3 koptelefoon kost € 380,-.

Kijk voor meer informatie op www.sony.nl.