Sony kondigt partyspeaker aan

De Sony GTK-PG10 is de perfecte speaker voor feestjes buitenshuis. Of het nu een buurtfeest, vaartochtje, picknick of barbecue betreft: met deze speaker ontbreekt het niet aan een krachtig geluid. De slimme ingebouwde tweeters verspreiden het geluid optimaal in de Outdoor Party Mode. Tevens zorgt dit voor meer volume en helderheid. De DSP (Digital Signal Processor) past automatisch de audio-instellingen aan om de openluchtprestaties te optimaliseren.

De Sony GTK-PG10 is eenvoudig te vervoeren dankzij de kubusvorm en ingebouwde handgrepen. Zo kan het feestje overal mee naartoe. Daarnaast kan deze partyspeaker op een statief gezet worden en is een accu voorzien die 13 uur luisterplezier garandeert. De bovenkant is spatbestendig en kan tevens worden gebruikt als tafel. Ook is de PG10 voorzien van bekerhouders om de drankjes in te zetten. Tevens beschikt de speaker over een microfooningang voor urenlang karaoke met vrienden of familie. Ook is dit model voorzien van een FM-tunerfunctie en USB-poort. Uiteraard zijn smartphones, tablets of laptops eenvoudig aan te sluiten om content af te spelen. De PG10 kan worden aangestuurd via de Sony Music Center App. De applicatie is gratis te downloaden via de Google Play en de App Store van Apple. Via deze app zijn onder meer Spotify, Chromecast en SoundCloud toegankelijk.

Sony Music Center is gebruiksvriendelijk en biedt de mogelijkheid om meerdere speakers met elkaar te verbinden. Verbinden van de speakers gaat eenvoudig met een smartphone via Bluetooth of one-touch NFC-connectie. Uiteraard kan ook een draadverbinding gemaakt worden met de audio-aansluiting. De Fiestable App is als plug-in te downloaden binnen de Sony Music Center en biedt diverse DJ-functies en interactieve gaming opties. Via de App kunnen effecten zoals de verlichting en samples rechtstreeks vanaf de smartphone geselecteerd worden. Ook zijn personaliseerbare verlichtingsfuncties en geluidseffecten te gebruiken.

De Sony GTK-PG10 partyspeaker is vanaf april 2019 beschikbaar en gaat € 290,- kosten.

